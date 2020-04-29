盜版網站更新最快！居家防疫所致 盜版電影流量竄升

居家防疫導致盜版影片網站流量竄升！因歐美各國陸續實施居家防疫，再加上電影院關閉，較新的院線片在串流平台的上架速度沒有盜版網站快，導致盜版電影流量大升。盜版電影網站的造訪流量大幅高升。然而，電視節目（如運動、真人秀等）的盜版流量卻沒有顯著上升，因這類節目還是要在電視或者串流平台觀看，才有時效性。

盜版電影流量竄升

根據《好萊塢報導者》報導，隨著歐美各國陸續實施禁足令，盜版影片網站的影片流量也快速上升。一份來自英國盜版影片網站Muso的數據顯示，3月底比起2月底，在美國以及英國的下載觀看數量分別提升42.5%和41.4%。在義大利則上升了66%，西班牙為50.4%，德國為35.5%。

Muso分析認為，此現象是居家防疫令所導致。德國是3月22日開始實施，英國則為3月23日，而兩國造訪盜版影片網站的流量都在防疫令生效後顯著上升。西班牙和義大利的流量上升比例格外高，分析認為，這2國不但比多數歐美國家更早開始居家防疫（分別為2月22和3月14日），並且這兩國本來就是盜版影片網站的大戶。

電視節目重時效性

根據CNBC分析，雖然居家防疫令有帶動如Netflix這類合法的付費串流影音平台訂閱人數大漲，但盜版影片網站流量也跟著水漲船高。根據統計，去年全球的盜版影音至少造成美國經濟約292億美金的損失。

Muso的數據也顯示，只有盜版電影的造訪流量大幅上漲，然而盜版電視節目（如體育賽事）的造訪流量卻只有微幅上升，如在美國只有上升8.7%。分析認為，比較講求時效的電視節目如體育賽事、真人秀等，只有合法付費串流平台能辦到。

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