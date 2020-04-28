每年399美元課程現在全免費！線上學習平台Coursera大幅釋出免費課程

受到武漢肺炎新冠病毒（COVID-19) 衝擊，美國失業率頻頻攀升，申請失業救濟的人數也達歷史新高，上周又新增440萬美國人申請初領失業補助。

為了協助疫情失業者，線上課程學習平台 Coursera 推出 Coursera Workforce Recovery Initiative 計劃，免費提供 3800 門課程（以及400 個專門課）幫助政府及相關組織協助培訓員工，在學習課程後得以重返就業市場。

Coursera 執行長 Jeff Maggioncalda 表示：「 Coursera 及合作夥伴已準備為數百萬失業的員工提供服務，很榮幸能夠幫助美國各州和世界各地減輕受到疫情大流行的嚴重影響。」未來將會持續與美國各州和歐洲、亞洲等政府機構攜手合作。

內容從數位行銷、雲端運算、應用程式開發等無所不包，而且直接跟多家知名技術公司的合作，讓使用者可以直接在線上取得企業規定的各項專業資格認證。

在各國為失業者提供服務的政府組織，也可以直接向 Coursera 平台合作，在 9 月 30 日之前失業員工可透過這些機構加入平台，只要在今年底前完成課程就能獲得學分或專業資格認證。相關組織可以在此填寫計劃申請表單。

根據 Gizmodo 報導，哥倫比亞、哥斯大黎加、希臘，馬來西亞、巴拿馬、烏克蘭和烏茲別克斯坦的政府將率先啟動 Coursera 新計劃。在接下來的幾週內，將會有更多美國其他國家之失業服務的非營利組織和其他符合資格的非政府組織洽談。

本來每年需花費 399 美元的課程現在全開放免費，對失業者來說相當友善，對 Coursera 長期來說更有利的是，後續學習者可能會自主性的在平台上搜尋更多課程進修，提升職場競爭力。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》