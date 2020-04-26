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YouTube首支上傳影片距今15年 短短18秒點擊超過9000萬

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube首支上傳的影片距今已有15年，目前累積點擊率超過9千萬。圖片來源/ingimage
YouTube首支上傳的影片距今已有15年，目前累積點擊率超過9千萬。圖片來源/ingimage

YouTube是全球最大的影音平台，每月觀看量粗估超過20億次，近年來甚至衍生出新興行業YouTuber。值得注意的是，YouTube首支上傳的影片距今已有15年，目前累積點擊率超過9千萬。

根據外媒報導，YouTube的第一個影片是在2005年4月23日出現，上傳者是YouTube創始人之一卡里姆（Jawed Karim），該標題為「我在動物園」，只見18秒的影片中，卡里姆形容大象鼻子很長，在鏡頭前表現相當羞澀，這也是該頻道的唯一影片。

儘管影片內容跟現今無法相比，不過目前累積超過9千萬點擊率，該頻道也吸引80多萬人訂閱。而目前觀看次數最多的YouTube影片，前三名按順序為，西班牙神曲《Despacito》67.33億、南韓兒歌《Baby Shark Dance》51.82億、紅髮艾德演唱《Shape of You》47.44億。

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