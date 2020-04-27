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搜尋結果不佳時 Google Search接下來會提醒使用者重下關鍵字

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早於Google Search搜尋服務增加一項實用功能，當系統偵測實際搜尋結果可能不是最佳狀況時，系統除了會提醒使用者之外，更會建議使用者透過其他關鍵字詞進行搜尋，以利獲得最佳搜尋結果匹配內容。

相較過往使用者透過關鍵字詞進行搜尋時，僅會條列所有符合或關連內容的情況，Google認為在目前大量搜尋結果中，仍有可能無法找到合適搜尋結果的情況。而為了讓使用者能有更好搜尋體驗，Google此次才會決定在搜尋結果增加此項機制，一旦系統認為搜尋結果可能不符合使用者需求，就會自動建議使用者透過其他關鍵字詞再次進行搜尋。

由於Google Search在近年來持續精進，針對關鍵字詞含意分析、使用者搜尋預期推測，同時也結合近期眾人搜尋內容、機器學習等技術應用，讓Google Search能更快知曉使用者希望查找內容為何，並且透過搜尋關鍵字詞符合及關連程度，藉此判斷單次搜尋結果是否符合使用者預期。

希望透過簡單關鍵字、更快讓使用者能透過搜尋方式找到個人所需解答，一直都是Google Search服務發展方向，因此如何幫使用者更容易找到正確內容，並且減少假新聞、誤導消息傳播機率，都是Google Search持續更新重點。

Google預期透過此項功能，將能讓使用者透過不同關鍵字詞搜尋解答，進而獲得更貼近預期的合適解答內容。

目前此項功能將僅先在美國地區推出，預期未來也會在更多地區提供相同服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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