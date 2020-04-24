蘋果也開始玩抖音！開通TikTok官方帳號 用短影片勾引果粉

美國 Apple 公司近年開始經營社群媒體，先後開通了 Twitter、Instagram、Tumblr 和微博、微信帳號，並開始和 3C 部落客與網紅合作 Apple 新產品試用開箱。

今天 Apple 又建立了一個抖音 (TikTok) 短影片社群官方帳號，用戶可以透過 TikTok 網站上以及 TikTok 應用程式中的用戶名「@apple」來訪問 Apple 帳戶。不過截至目前，Apple 尚未在該帳戶中發布任何影片。

在過去的幾年中，Apple 在社交網路上變得更加活躍，在 Instagram 上共享 iPhone 照片，並在 Twitter 上介紹了 Apple 支援和服務的帳戶。40 年的老企業，依然沒有和時代脫節。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》