快訊

北投3座鐵皮屋工廠全面燃燒 消防拚命撲滅警方現場戒備

磐石艦疫情民心慌慌 陳時中：事發六天未見第二層傳染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果也開始玩抖音！開通TikTok官方帳號 用短影片勾引果粉

聯合新聞網 / 愛瘋日報
圖擷自TikTok
圖擷自TikTok

美國 Apple 公司近年開始經營社群媒體，先後開通了 Twitter、Instagram、Tumblr 和微博、微信帳號，並開始和 3C 部落客與網紅合作 Apple 新產品試用開箱。

今天 Apple 又建立了一個抖音 (TikTok) 短影片社群官方帳號，用戶可以透過 TikTok 網站上以及 TikTok 應用程式中的用戶名「@apple」來訪問 Apple 帳戶。不過截至目前，Apple 尚未在該帳戶中發布任何影片。

在過去的幾年中，Apple 在社交網路上變得更加活躍，在 Instagram 上共享 iPhone 照片，並在 Twitter 上介紹了 Apple 支援和服務的帳戶。40 年的老企業，依然沒有和時代脫節。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok Instagram 微信 網紅 蘋果

延伸閱讀

iPhone SE2 平價吸引安卓用戶跳槽 網友列3大換機細節

用「抖音」有資安疑慮 新北校園反毒賽喊卡

誰最適合買iPhone SE？這5種消費者快立刻下訂！

蘋果自行開發Mac處理器 將由台積電代工生產

相關新聞

想念秋葉原飛不過去日本？ 知名餐廳提供紙模型下載組裝

連日來因為疫情爆發，日本也開始陷入緊急狀態，要求民眾外出時必須「自我克制」。東京的秋葉原地區也因此少了許多客人上門。或許是為了加深大家對於秋葉原的印象，秋葉原的餐廳「肉之萬世」，近期便在網路上推出了秋葉原街景的「紙模型」開放下載。

免額外裝軟體就能登入！Google推BeyondCorp Remote Access免受VPN之苦

BeyondCorp Remote Access 是基於零信任資安架構所打造的系統，不管是企業內網、後台是建構在 GCP、其他雲端還用企業內部伺服器，都可以在中間插入取代 VPN！

保持社交與網路安全 臉書推兒童版Messenger

Facebook今（22）日宣布，在全球超過70個國家推出兒童版Messenger，新增一些選擇性功能，讓家長協助子女與...

蘋果也開始玩抖音！開通TikTok官方帳號 用短影片勾引果粉

美國 Apple 公司近年開始經營社群媒體，先後開通了 Twitter、Instagram、Tumblr 和微博、微信帳號，並開始和 3C 部落客與網紅合作 Apple 新產品試用開箱。

世界衛生組織在內機構電子郵件遭駭 可能被用於散播不實疫情消息

華盛頓郵報引述位於華盛頓特區的私營情報公司SITE (Search International Terrorist Entities Intelligence Group)說法，表示包含美國疾病管制與預防中心、蓋茲基金會、美國國立衛生研究院、世界衛生組織，以及聯合國系統國際金融機構世界銀行所使用近2萬5000組電子郵件信箱帳號、密碼於上週日被不明人士公開，造成使用這些電子郵件信箱帳號的人被騷擾，甚至可能已經被竊取郵件內容。

未滿13歲想用Facebook有解？兒童版Messenger安心用

禁止13歲以下申請帳號使用的Facebook，宣布推出了「兒童版Messenger」，讓已經擁有行動裝置的孩子可以在家長...

Netflix：放心！2020新片絕對夠看 就連2021也沒問題

Netflix 內容長：「2020 大多數片都已經在後製階段啦，連 2021 時間表都排得差不多了。」

痞客邦公布《社群藍皮書》 女性偏好IG、男性愛用論壇

網路時代的趨勢瞬息萬變，隨著各種社群網站推陳出新，也影響了許多人使用網路的習慣。痞客邦在日前公布了2020年《社群藍皮書PIXNET Social Survey》，分析台灣16歲以上的網路使用者，使用網路社群的習慣。

網購Switch主機「下殺到6千」到貨卻傻眼 網笑翻：根本是PS Vita

近期，任天堂推出動物森友會系列Switch主機和遊戲，受到許多玩家歡迎，加上民眾因疫情減少出門，使Switch主機的銷售增多。對此有網友發文分享，表示自己朋友網購了Switch主機，還跟賣家下殺至6千元的價格，但沒想到主機到貨後卻令他看傻眼，該主機根本不是Switch，而文章一曝光後，許多網友留言熱議，笑翻表示這根本是紅藍配色的PS Vita主機。

《福音戰士新劇場版 序、破、Q》官方三部一次放上YouTube 殺必死免翻牆免費看！

被視為劇場版《新世紀福音戰士》最終章的《新·福音戰士劇場版:│▌（シン・エヴァンゲリオン劇場版:||）》電影由於受到疫情的影響而延期上映，不過官方則是沒有忘記為觀眾提供福利，在昨天於khara官方YouTube頻道一次放上了前三集劇場版《福音戰士新劇場版 序、破、Q》的完整內容讓大家免費看。

訂閱用戶人數因疫情大增 Netflix卻對外提醒投資風險警告

在稍早對外公布2020財年第一季財報結果中，Netflix確認目前在全球地區累積付費訂閱用戶人數已達1億8200萬人，而今年第一季內總計增加1580萬名新進用戶，同時營收總額達57億6800萬美元。

FBI列舉「高風險」社群發文內容 高中生活照也可能暴露你的密碼

現今網路越來越發達，社群媒體成為人們生活中的一部分，卻也暴露出不少隱私、個資問題。近日美國聯邦調查局（FBI）警告民眾最好不要在社群媒體上公開過多個人資訊，否則很有可能成為駭客取得帳號密碼的線索。

熱門新聞

CP值超高第二代iPhone SE開賣！搶先開箱實測

誰最適合買iPhone SE？這5種消費者快立刻下訂！

iPhone SE 256GB夯 中華電官網開賣半小時售完

迎接iPhone SE！PChome 24h購物4/24上午8點現貨開賣

iPhone SE2 平價吸引安卓用戶跳槽 網友列3大換機細節

iPhone 11當「紅」不讓 上季占美國iPhone銷量37%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。