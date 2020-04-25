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Google防範有心人士利用疫情恐懼作亂 讓企業安全遠距工作

聯合新聞網 / 楊又肇

針對此次新型冠著病毒疫情影響，Google稍早分別由帳戶安全認證與反濫用資深總經理Mark Risher分享，Google如何防範有心人士利用疫情恐懼心理作亂，以及由Google Cloud亞太區安全與企業網路協作負責人Mark Johnston說明，近期更名為Google Meet的線上會議服務如何協助企業更安全透過網路討論內部工作事項。

以機器學習杜絕疫情詐騙情況

除了杜絕Google Search服務可能出現的不實消息、假新聞等內容，Google更進一步發現近期出現至少1800萬則與新型冠狀病毒有關的惡意程式以及網路釣魚威脅，甚至在電子郵件中更出現超過2.4億封與新型冠狀病毒疫情相關垃圾郵件，其中最常看見的詐騙行為分別包含偽裝衛生單位組織、偽裝銷售消毒用品或口罩的詐騙網站，或是假扮政府機構、金融單位，或是假裝非營利組織進行詐騙募款。

因此在Google針對此類情況的防護措施，通常會透過各類自動化安全防堵機制保護用戶安全，例如自動識別網站或郵件是否包含釣魚等詐騙情況，另外也透過內容查驗方式判斷新聞內容是否經過偽造，並且透過基於TensorFlow人工智慧學習框架，藉由持續訓練判斷哪些內容夾帶詐騙風險，進而能更早阻絕使用者被詐騙機會。

其他部分，則包含安全瀏覽、安全設定檢查、密碼檢查工具確認使用者上網環境是否以充足保護，甚至針對Android手機更提供Google Play保護機制，避免更多夾帶惡意程式、詐騙內容的app透過Google Play Store散播。同時，Google更強調旗下服務基本上都不用額外安裝安全擴充程式，不僅讓使用者能更方便操作，同時也能隨時確保使用安全。

不過，由於越來越多人因為疫情影響而必須在家遠距工作，因此也讓連網工作安全層級受到影響，因此Mark Risher建議使用者維持使用公司電子郵件信箱，避免將個人電子郵件信箱帳號用於公事，另外也最好再次檢查個人Google帳號安全隱私相關設定，並且設立強度較高的密碼組合，而當系統提醒安裝安全更新時，最好配合下載安裝，畢竟在家工作環境不比公司內部環境還有IT技術人員協助確認安全問題。

而Mark Risher也提醒使用者透過較安全的線上會議服務討論工作內容，另外也針對家中有小孩的情況，建議透過Family Link管理小孩使用手機下載app及網路瀏覽行為，同時也能透過Be Internet Awesome提供課程內容，或是互動性學習遊戲Interland，讓小孩能正確識別網路垃圾訊息，並且避免受到網路詐騙。

Google Meet讓企業更安心透過線上會議討論工作事宜

至於針對目前越來越多企業開始透過線上會議服務進行遠距開會，同時因為疫情持續擴展使得遠距開會成為全新常態，Mark Johnston認為如何選擇合適且安全的線上會議服務，將會成為未來企業全新課題。

Mark Johnston表示，Google在10年前便以原本面向消費者提供的線上視訊服務Google Hangouts為基礎，提供可容納更多人同時上線、觀看的Google Hangouts Meet，並且成為針對企業用戶提供的G Suite服務項目之一，而在後續幾年內的更新則是加入更多企業級基礎架構，例如藉由Google Cloud雲端服務維持線上視訊會議穩定性，同時也透過端到端的加密機制確保會議隱私安全。

而在近期疫情衝擊影響下，目前Google Hangouts Meet每日使用時間也累積至20億分鐘，同時在稍早宣布更名為的Google Meet。不過，Mark Johnston強調Google Meet的基礎架構建設，以及更名並非因應近期疫情影響而作調整，基本上還是服務原本發展規劃，以及針對未來需求所進行的「超前佈署」。

依照Mark Johnston說明，目前Google Meet採用加密方式包含AES 128位元與更高防護等級的AES 256位元，兩種加密方式可視使用者裝置連接支援等級作調整。另外，Google Meet的會議密碼採10 組字元長度、由25個字元隨機生成，同時在會議開始前15分鐘就會限制外部訪客加入，除非透過會議邀請連結才能加入，或是由會議主持人核准才能加入，因此不會發生像其他線上會議服務可能會有惡意人士闖入搗亂情況。

除此之外，Mark Johnston也說明Google Meet透過Chrome、Firfox、Safari在內瀏覽器即可快速加入會議，同時無需額外安裝任何擴充程式，並且透過Google進階保護計畫確保隱私安全，另外更強調資料存取透明化，以及落實在地化儲存原則，因此不會有會議內容轉存至其他地區伺服器的情況。

同時，Google旗下服務更持續針對安全隱私進行嚴格驗證，並且符合全球安全標準，並且透過可擴充、具備彈性使用特性，讓使用者能在各個地區、透過不同裝置獲得一致的使用體驗，並且方便透過整合性管理工具降低IT技術人員維護與故障排除難度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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