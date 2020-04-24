世界衛生組織在內機構電子郵件遭駭 可能被用於散播不實疫情消息

華盛頓郵報引述位於華盛頓特區的私營情報公司SITE (Search International Terrorist Entities Intelligence Group)說法，表示包含美國疾病管制與預防中心、蓋茲基金會、美國國立衛生研究院、世界衛生組織，以及聯合國系統國際金融機構世界銀行所使用近2萬5000組電子郵件信箱帳號、密碼於上週日被不明人士公開，造成使用這些電子郵件信箱帳號的人被騷擾，甚至可能已經被竊取郵件內容。

依照SITE共同創辦人暨執行董事，同時本身也是恐怖主義分析師身分的Rita Katz表示，在目前新型冠狀病毒疫情持續擴散情況下，不少新納粹份子，或是白人至上的極端主義者開始散播病毒製造在內陰謀論，認為病毒來源是實驗室合成，並且刻意造成世人恐慌，進而達成一些利益目的。

而此時發生美國疾病管制與預防中心在內機構的電子郵件帳號遭駭，Rita Katz指出目前已經出現部分帳號使用者開始被騷擾，同時未來可能會被用於傳播更多不實內容，進而產生更大恐慌，甚至造成更多民眾情緒被煽動情況。

目前美國國立衛生研究院已有約9938組電子郵件帳號受影響，而美國疾病管制與預防中心則有約6857組帳號遭竊，另外世界銀行與世界衛生組織分別各有5120組及2732組帳號受影響。而就澳洲網路安全專家Robert Potter表示，由於這些機構成員所使用電子郵件帳號密碼往往採用簡陋字元組合，甚至有人直接以「password」或個人名字作為認證密碼，因此大幅降低安全防護效果。

至於這些受影響機構的電子郵件帳號是在何時被竊取，暫時還無法確認，同時也無法確認這些被竊取資料目前被哪些有心人士使用，甚至可能已經透過暗網對外兜售。

由於目前疫情影響，使得不少人更容易因為恐慌而被煽動情緒，甚至輕信不實傳聞，例如先前英國及荷蘭地區鄉民便相信5G網路基地台成為散播病毒幫凶，因此出現燒毀基地台，甚至攻擊架設基地台的工作人員等情況。

在目前包含美國疾病管制與預防中心在內機構電子郵件帳號遭駭之下，或許將被更多有心人士用於散播不實消息，進而達成操作群眾心理目的。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》