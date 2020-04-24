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想念秋葉原飛不過去日本？ 知名餐廳提供紙模型下載組裝

聯合新聞網 / 綜合報導
因應疫情限制外出，肉之萬世推出秋葉原街景紙模型，讓網友們能夠一睹秋葉原風采。圖／Twitter
因應疫情限制外出，肉之萬世推出秋葉原街景紙模型，讓網友們能夠一睹秋葉原風采。圖／Twitter

連日來因為新冠肺炎疫情爆發，日本也已宣布全國陷入緊急狀態，要求民眾外出時必須「自肅（自我克制）」，東京的秋葉原地區也因此少了許多客人上門。或許是為了加深大家對於秋葉原的印象，秋葉原的餐廳「肉之萬世」，近期便在網路上推出了秋葉原街景的「紙模型」開放下載。

根據日本媒體報導，肉之萬世原本是秋葉原的一間複合式餐廳，以販賣各種肉類料理聞名。然而為了照顧到小學六年級以前的幼齡層顧客，肉之萬世也推出了「萬世俱樂部」，在網路上提供各種著色畫、摺紙、手作玩具的作法等，提供給顧客們下載。

「紙模型」也是「萬世俱樂部」提供的玩具之一，不只有秋葉原街景，其實肉之萬世也提供了包括武士鎧甲、鯉魚、特洛伊木馬，甚至是開運便當等各式各樣的紙模型。

如今，這些紙模型不只可以成為兒童顧客們等待餐點送上時的玩具，也提供給因外出管制而在家裡悶著的人一種另類的選擇。

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