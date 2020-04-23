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Netflix：放心！2020新片絕對夠看 就連2021也沒問題

聯合新聞網 / INSIDE
Netflix 是少數幾家能靠「本業」串流呈現爆炸性成長的製片商。 路透
Netflix 是少數幾家能靠「本業」串流呈現爆炸性成長的製片商。 路透

Netflix 內容長：「2020 大多數片都已經在後製階段啦，連 2021 時間表都排得差不多了。」

當全球影劇娛樂業都在為沒人上戲院看電影感到愁眉苦臉時，唯獨 Netflix 是少數幾家能靠「本業」串流呈現爆炸性成長的製片商；但理論上武漢肺炎讓演員、劇組都出不了門拍不了片，難道就不怕 2020 還沒過完，片就不夠看了嗎？

對此 Netflix 表示：放心！片絕對夠看。Netflix 內容長 Ted Sarandos 昨天在公司每季財報電話會議上對分析師們說：「我們 2020 年的電影跟影集全都已經製作中，而且無論全球各地的片大多都已經處於後製階段。事實上，我們連 2021 年的片單都預備好了，上線時間表基本上不會有太大變動，當然 2020 年就更不用說了。」

為什麼 Netflix 跟其他片商比起來可以這麼胸有成竹，能準備這麼多劇？Ted Sarandos 說 Netflix 計畫拍片時程會比其他業者普遍來說還早很多，目前已經有 200 多部影集、動畫、電影正以遠端工作方式進入後製階段。

美國市調機構 Parks Associates 的研究總監 Steve Nason 就認為，的確 Disney+、HBO Max、Apple TV 讓美國 OTT 串流市場越來越激烈，但目前為止 Netflix 的內容陣容還是其他人難以超越的。而且可以預期的是 Netflix 還會在未來很長一段時間因疫情獨領風騷；畢竟已經有很多其他公司的大片準備把檔期延到 2021，而且就算 2020 美國重新開放電影院，也會有相當大比例的觀眾擔心密閉空間少上影院。

也因此 Netflix 就很有空間去收購那些原本要在電影院放映的電影，去主導今年的電影發行了。據路透社報導，Netflix 額外準備了 1 0 億美元加碼用於收購等內容開發部分，像是原本派拉蒙、傳奇影業準備在今年上映的喜劇愛情鳥 (The Lovebirds）就已經被 Netflix 買下。

但這並不是說 Netflix 的未來就沒有不確定性，Netflix 在股東信裡也說，「沒人知道我們可以安全地在各個國家重新開始拍片之前需要多長時間，尤其洛杉磯還在封鎖階段中。」目前 Netflix 只有在韓國、冰島這兩個國家還真的在開鏡拍片。

Netflix 2020 年第一季營收達 7.09 億美元，其市值提升至 1877 億美元，一口氣超越了迪士尼。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 洛杉磯 疫情 動畫 韓國 Netflix 串流影音

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