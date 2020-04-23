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痞客邦公布《社群藍皮書》 女性偏好IG、男性愛用論壇

聯合新聞網 / 綜合報導
女性網路使用者喜愛透過instagram進行資料查找料理、旅遊等資訊。圖片來源／ingimage
女性網路使用者喜愛透過instagram進行資料查找料理、旅遊等資訊。圖片來源／ingimage

網路時代的趨勢瞬息萬變，隨著各種社群網站推陳出新，也影響了許多人使用網路的習慣。痞客邦在日前公布了2020年《社群藍皮書PIXNET Social Survey》，分析台灣16歲以上的網路使用者，使用網路社群的習慣。

這項調查一共採樣了樣本數一千人，其中男女各半；16～17歲50人，18～24歲150人，25～34、35～44、45～54、55以上，各兩百人。

調查顯示，大多數人使用社群平台的目的多數以打發時間（44%）、休閒放鬆（38.3%）為主。除了搜尋引擎（86.2%）外，各類社群平台也是使用者查找資料的管道之一，如影音平台（40.5%）、地圖服務（30.1%）較常被使用。

其中，若將性別區分開來，可以發現到，女性比起男性更偏向透過instagram進行資料查找；而男性則是透過地圖、論壇者大幅突出女性使用者。若改以年齡層來分析，則除了搜尋引擎和影音平台在各年齡層的使用上較為一致以外，18歲以下的使用者較少使用facebook搜尋，而45歲以上則較少使用Instagram。另一方面，25-34歲使用論壇與部落格的頻率則高於其他年齡層。

調查中也發現，當查找的資料是美食／料理、旅遊、3C數位／電玩／動漫、美妝／時尚等相關資訊時，都有三成以上受訪者表示「不在意誰是創作者」；相對地，在房地產、汽車、金融理財、教育學習、醫療保健則會希望找到專家的論點。

調查中也指出，有六成以上的受訪者有訂閱名人、網紅的習慣，其中吸引他們訂閱的最大關鍵分別是「幽默風趣」與「觀點／評論能引發思考／共鳴」。然而，同時，願意付費訂閱的受訪者卻只佔了7%，多數人不願意付費的原因都是因為「有其他的免費選項」。

PIXNET 行銷公關部副總經理張昱表示：「在資訊碎片化的時代，行銷模式產生質變，廣告與內容的角色任務愈見模糊，需觀察使用者對於資訊需求面向去掌握意圖，重新思考行銷溝通的佈局，我們期待透過此份調查報告，協助品牌主及行銷人員找到機會點，發展以消費者為核心的行銷策略。」

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