網購Switch主機「下殺到6千」到貨卻傻眼 網笑翻：根本是PS Vita

近期，任天堂推出動物森友會系列Switch主機和遊戲，受到許多玩家歡迎，加上民眾因疫情減少出門，使Switch主機的銷售增多。對此有網友發文分享，表示自己朋友網購了Switch主機，還跟賣家下殺至6千元的價格，但沒想到主機到貨後卻令他看傻眼，該主機根本不是Switch，而文章一曝光後，許多網友留言熱議，笑翻表示這根本是紅藍配色的PS Vita主機。

原PO在「批踢踢NSwitch看板」上發文，表示自己朋友在臉書上購買Switch主機，賣家一開始要求他選配遊戲，但原PO朋友只想購買主機，因此詢問賣家可否將價格降到6千元，沒想到賣家一口答應，但主機到貨後，他卻傻眼，寄來的主機外型像是Sony旗下的PS Vita，但根本就是一台山寨機。

所幸原PO朋友是用黑貓宅急便的貨到付款方式，因此可以立刻退貨，事後也有順利收到退款，而眾多網友看完文章後，紛紛表示「該不會是臉書那種一頁式的網站買的吧」、「一分錢一分貨，FB那種也敢買」、「FB只有面交才能買」、「這是紅藍配色的PSV啦，騙我不懂喔」、「不就還好沒匯款，不然花錢買教訓」、「嘴角忍不住，真是對不起」、「各位切記不要貪小便宜」。