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《福音戰士新劇場版 序、破、Q》官方三部一次放上YouTube 殺必死免翻牆免費看！

聯合新聞網 / T客邦

被視為劇場版《新世紀福音戰士》最終章的《新·福音戰士劇場版:│▌（シン・エヴァンゲリオン劇場版:||）》電影由於受到疫情的影響而延期上映，不過官方則是沒有忘記為觀眾提供福利，在昨天於khara官方YouTube頻道一次放上了前三集劇場版《福音戰士新劇場版 序、破、Q》的完整內容讓大家免費看。

令人驚喜的是，以往這種活動日方都會鎖定區域來給大家看，通常都是鎖定給日本國內的觀眾為主。不過，這次三部影片一放上來就完全沒有封鎖區域，一次讓你爽爽看完。

▲ khara 官方 YouTube 頻道
▲ khara 官方 YouTube 頻道

從1995年開始在電視上播放的新世紀福音戰士TV版開始，一推出就是神級的動畫，被視為1990年代最重要的日本動畫之一。而在2006年開始，庵野秀明表示想要製作一套給新一代孩子們看的福音戰士，所以進行了新世紀福音戰士劇場版這一系列的新作。沒想到這一系列至今也竟然又持續地進行了14年還沒完。

前作《福音戰士新劇場 Q》上映已經是2012年的事情了，到現在也隔了有8年之久，也讓很多人開始懷疑到底要拖到什麼時候。而庵野秀明去年就表示今年一定會推出，沒想到現在突然冒出個大外掛，因為疫情的影響而再度延後。

所以，上週官方就表示要把前三集放上來給大家回味。不過，當時國內觀眾的預期是應該僅限於日本國內，所以也已經準備學VPN要來翻牆了。沒想到現在放上來，竟然沒有鎖區域啊！

不過，目前看來放上來的並沒有中文字幕，雖然如此，相信福音戰士迷在這些年來早就已經把劇情背下來了，有沒有字幕什麼的根本不重要啊！

目前他們也沒說這三部內容會開放到什麼時候，因此，還是把握時間，找一個下午或是晚上的時間，一次給它連看三部啦！

（由於以下三部影片Youtube不允許在外站播出，還請點選連回Youtube觀看）

https://www.youtube.com/watch?v=z0AeU-0_bHs

https://www.youtube.com/watch?v=OfqFiHjR7ac

https://www.youtube.com/watch?v=M099_uFGzEs

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

劇場 日本 疫情 動畫 電影 YouTube

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