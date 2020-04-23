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訂閱用戶人數因疫情大增 Netflix卻對外提醒投資風險警告

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早對外公布2020財年第一季財報結果中，Netflix確認目前在全球地區累積付費訂閱用戶人數已達1億8200萬人，而今年第一季內總計增加1580萬名新進用戶，同時營收總額達57億6800萬美元。

不過，Netflix同時也向投資者提醒接下來可能潛藏投資風險，主因受到新型冠狀病毒疫情影響，造成許多人盡量減少外出比例，進而讓整體在家時間拉長，因此不少人開始透過Netflix在內串流影音服務觀看內容，藉此打發時間，或是移轉家中小孩注意力，使得第一季用戶人數成長幅度，幾乎是原本預期720萬人的兩倍以上。

但同樣受到疫情影響，許多Netflix預計拍攝的原創影音內容也面臨停擺，甚至可能必須延後至2021年才會繼續拍攝，並且在更晚時候才能順利在Netflix服務平台上架供人觀看，因此可能造成使用者發現想要觀看內容遲遲沒有更新，或是沒有後續追加新內容時，很可能就會移轉到其他串流影音服務，進而影響Netflix接下來的營收表現。

而從另一方面來看，事實上包含HBO、迪士尼、蘋果或亞馬遜在內業者提供串流影音服務，目前也同樣主打平台獨佔的原創內容，藉此在眾多服務競爭做出更明顯的差異化發展，同時也能吸引不同用戶族群，但在受到疫情影響的情況則是大同小異，例如蘋果、亞馬遜合作原創影音內容目前也面臨暫時停拍，而再過一些時間更可能面臨內容無法更新局面。

至於Netflix除了本身原創內容，事實上還有不少與片商、電影工作室合作內容，甚至還有不少在地影音團隊合作項目，使得本身可提供影音內容數量相當充足，因此短時間內受到疫情衝擊情況還不算明顯，使得Netflix雖然在下一季財報預估僅有微幅成長表現，但仍以第一季財報結果預期下一季將會有60億4800萬美元營收總額，收入則預期會增加10億8000萬美元，並且帶來8億2000萬美元淨利，而新增加用戶人數將達750萬人，使得全球用戶人數將增加至1億9000萬人。

另外，此次財報更顯示Netflix最多人使用地區依然是美國與加拿大，其次則是歐洲市場，至於拉丁美洲市場用戶人數則是比亞太市場更多，但平均用戶營收表現還是以亞太市場較高，但用戶人數卻相對減少5%比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Netflix

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