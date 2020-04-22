線上遠距開會太無聊？試著租隻驢一起加入會議增加歡樂

因為新型冠狀病毒影響，不少人開始透過Zoom在內線上會議服務進行遠距工作討論，進而開始出現在線上會議分享夾帶病毒資料、不雅影片，甚至直接亂入他人會議作怪等「Zoom bombing」現象。不過，稍早也出現另一種奇特情況，有人開始對外提供租賃農場明星動物加入線上會議服務，藉此讓煩悶的線上會議增添一些「樂趣」。

由位於北卡羅萊納州境內的「和平與豌豆 (Peace N Peas)」農場提出企劃，讓線上用戶能以50美元不等價格購買農場內明星動物的10分鐘「出場」時間，讓農場內的Mambo (驢)或Eddie (馬)，甚至其他雞、鴨動物可以出現在各個Zoom線上會議。

而Mambo的主人Francie Dunlap在受訪時表示，目前此項服務頗受歡迎，同時也讓不少沉悶的線上會議增加一些樂趣，甚至可以讓更多人將注意力聚焦在會議內容，未來也計畫讓更多動物能加入各個透過線上形式進行的教學課程。

依照Francie Dunlap說明，這個想法是仿效位於加州半月灣的動物農場Sweet Farm，同樣可藉由支付100美元不等金額，讓農場內的火雞、山羊、駱駝或牛等動物客串加入線上會議

目前Sweet Farm已經累積完成讓旗下動物加入超過100個線上視訊會議、生日活動或下午茶派對，甚至目前收到希望讓農場動物出場的申請數量更累積超過500個，時間安排更已經排到6月之後。

另外，Sweet Farm目前也推出教育方案，將能讓教師、學生免費申請，至於所有營收都會用於農場經營，並且收容更多需要被救助的動物。在成功吸引Peace N Peas學習仿效之後，預期將會有更多農場跟進透過此類方式增加更多營收與宣傳機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》