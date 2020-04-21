星際大戰免費虛擬背景！帶你到遙遠的星系開遠端視訊會議

在遙遠的星系展開一場視訊會議吧！要融入故事的話，星際大戰官方網站建議可以穿上角色服裝效果更好。

隨著在家防疫需求愈來愈普及，視訊軟體可以遮住家中髒亂的虛擬背景功能也愈來愈夯，日本動畫工作室吉卜力在上週就免費釋出經典作品的場景圖，讓粉絲在遠端開會時彷彿置身神隱少女、風之谷的故事中。

現在盧卡斯影業也推出 Star Wars 星際大戰虛擬背景下載，從帝國大反擊的霍斯星到死星殘骸、千年鷹號都有。不論是遠端開會或和親友視訊，以遙遠的星系作為背景都是展開故事最棒的方式。

在星際大戰的官方網站上已正式釋出 32 張場景圖，供各位粉絲們免費下載。只要點選想要的場景就會開啟大圖，接著再按右鍵下載圖片即可。

另外要注意，和吉卜力工作室一樣，雖然官方這篇公告中並沒有提到詳細的使用規範，不過根據迪士尼服務條款，這些網站上提供粉絲使用的素材仍是限於非商業用途，不可再製成其他產品，建議還是自己拿來當虛擬背景或者電腦桌布就好。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》