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爭取更多直播玩家支持 Facebook Gaming力抗YouTube、Twitch

聯合新聞網 / 楊又肇

紐約時報報導指稱，Facebook計畫推出一款名為Facebook Gaming的服務平台，預期可讓遊玩手機遊戲的使用者能透過此服務平台遊玩遊戲、進行線上直播，藉此與YouTubeTwitch在內服務平台抗衡。

雖然目前Facebook本身已經提供線上直播功能，但主要還是對應一般使用需求居多，並非特別針對遊戲使用需求打造，而不像YouTube、Twitch特別針對遊戲使用需求打造合適直播功能。

因此，Facebook Gaming預計針對越來越多人使用的手機遊戲提供線上直播串接服務，藉此與YouTube、Twitch在內服務抗衡，避免流失用戶人數之餘，預期也是希望能因此增加更多使用黏著表現。

依照紐約時報報導，Facebook此項服務將可透過Go Live功能，讓使用者透過簡單幾個步驟即可進行線上直播，讓使用者能更方便直播目前所遊玩的手機遊戲，預期也會進一步整合更多Facebook線上社群互動機制。

Facebook Gaming將以免費形式提供使用，同時也不會另外嵌入廣告內容，而實況主更可透過他人「斗內 (donate)」，藉由累積名為「stars」的虛擬貨幣增加營收。

而從目前Facebook越來越著重行動裝置使用場景來看，讓使用者能透過手機遊戲與線上直播功能快速串接，並且透過Facebook服務平台擴散直播效益，意味能增加更多Facebook服務使用黏著。

Facebook預計會在美國時間4月20日推出此項服務平台，初期將先提供Android平台版本，而iOS平台版本則要等蘋果完成審核app才能上架提供下載使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 紐約時報 Twitch YouTube Facebook

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