Lady GaGa、陳奕迅等百位巨星《ONE WORLD》抗疫演唱會免費看！19日凌晨2點開始直播

國際樂壇天后Lady Gaga先前獲世界衛生組織邀請，宣布將與慈善基金組織 Global Citizen 一同籌辦《ONE WORLD: Together At Home》線上抗疫慈善演唱會，聯手Coldplay主唱Chris Martin，Céline Dion、Jennifer Lopez、John Legend等多位重量級巨星一同開唱，將從台灣時間4/19凌晨兩點開始直播，前六個小時為預演直播，到早上八點則是正式演唱會兩個小時直播。全程都可免費觀看。

這次演唱會參與的巨星超過百位，Taylor Swift、Sam Smith、Céline Dion、Alicia Keys、Kesha、JLo、 Elton John 等巨星之外，華人熟悉的陳奕迅以及張學友也參與演出。可以說是繼1985年的聲援美國援非而唱的「We Are the World」以來，歐美音樂圈再次的重量級大團結。

所有出演者名單如下：

演唱會將由美國知名三大主持人Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel、Stephen Colbert輪流主持，中間也會穿插與世界各國醫護人員的訪談，為醫療人員加油打氣。

這次的直播會從19日凌晨兩點開始，先直播舞台上彩排預演的實況，會有六個小時。之後從19日早上8點開始正式開始演唱會。

直播的合作單位與許多主流的社群平台都有合作，國內觀眾可以於4月19日透過YouTube、Facebook、Twitter、Apple等串流平台觀看。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》