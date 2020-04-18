快訊

陸委會要罰、川普盼禁採訪白宮 張經義親自回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Lady GaGa、陳奕迅等百位巨星《ONE WORLD》抗疫演唱會免費看！19日凌晨2點開始直播

聯合新聞網 / T客邦
圖擷自Global Citizen FB
圖擷自Global Citizen FB

國際樂壇天后Lady Gaga先前獲世界衛生組織邀請，宣布將與慈善基金組織 Global Citizen 一同籌辦《ONE WORLD: Together At Home》線上抗疫慈善演唱會，聯手Coldplay主唱Chris Martin，Céline Dion、Jennifer Lopez、John Legend等多位重量級巨星一同開唱，將從台灣時間4/19凌晨兩點開始直播，前六個小時為預演直播，到早上八點則是正式演唱會兩個小時直播。全程都可免費觀看。

這次演唱會參與的巨星超過百位，Taylor Swift、Sam Smith、Céline Dion、Alicia Keys、Kesha、JLo、 Elton John 等巨星之外，華人熟悉的陳奕迅以及張學友也參與演出。可以說是繼1985年的聲援美國援非而唱的「We Are the World」以來，歐美音樂圈再次的重量級大團結。

所有出演者名單如下：

演唱會將由美國知名三大主持人Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel、Stephen Colbert輪流主持，中間也會穿插與世界各國醫護人員的訪談，為醫療人員加油打氣。

這次的直播會從19日凌晨兩點開始，先直播舞台上彩排預演的實況，會有六個小時。之後從19日早上8點開始正式開始演唱會。

直播的合作單位與許多主流的社群平台都有合作，國內觀眾可以於4月19日透過YouTube、Facebook、Twitter、Apple等串流平台觀看。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 演唱會 醫護人員 Lady Gaga 陳奕迅 張學友 泰勒絲 新冠肺炎

延伸閱讀

網球／約帥、墨瑞直播「尬聊」 2萬粉絲線上看

百星挺女神卡卡抗疫演唱會 張學友、陳奕迅都來了

蔡依林、陳奕迅合唱抗疫主題曲超催淚 粉絲讚神仙組合

瑞典索菲婭王妃到醫院協助抗疫 負責打掃消毒設備

相關新聞

Lady GaGa、陳奕迅等百位巨星《ONE WORLD》抗疫演唱會免費看！19日凌晨2點開始直播

國際樂壇天后Lady Gaga先前獲世界衛生組織邀請，宣布將與慈善基金組織 Global Citizen 一同籌辦《ONE WORLD: Together At Home》線上抗疫慈善演唱會，聯手Coldplay主唱Chris Martin，Céline Dion、Jennifer Lopez、John Legend等多位重量級巨星一同開唱，將從台灣時間4/19凌晨兩點開始直播，前六個小時為預演直播，到早上八點則是正式演唱會兩個小時直播。全程都可免費觀看。

泰中大戰番外篇！「NMSL」經典名句進化KUSO神曲影片 泰式酸辣再一波

在推特上的泰中大戰（#nnevvy）讓中國網友最後被嘲笑落敗，並且紅了一句話「NMSL」，這些小粉紅也被稱為「Nmslese」的特殊人種。而現在，NMSL們又有主題曲了，簡直就是賺到。

直到明年6月…Facebook將取消所有實體活動

繼先前宣布取消今年度開發者大會F8 2020之後，Facebook稍早進一步確認取消今年內到明年6月以前所有原訂舉辦的實體活動，其中部分活動將會全面取消，部分活動則會改以線上形式舉辦，但目前暫時尚未有具體細節公佈。

疫情延燒 臉書明年下半年前不辦大型實體活動

臉書（Facbook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天宣布，臉書允許員工整個夏天都在家上班，而且至少在...

通訊軟體需求大 功能與安全難兼顧

在各國人民足不出戶的日子，哪個通訊軟體兼顧功能性和安全？近來歐盟政界放棄使用WhatsApp，改用可加密通訊軟體Signal；美國NASA、台灣也捨棄Zoom，改用Cisco Webex等軟體...

「宅在家我OK」 免費熊大兔兔防疫貼圖限時推出快下載

疫情時期，宅在家就是最好的防疫措施，但想要長時間宅在家更需要多找點生活樂趣才行。LINE順勢推出免費「熊大健康防疫貼圖」...

Google、蘋果與Facebook 藉資訊圖表分析病毒動態揪出高風險地區

除了Google、蘋果藉由藍牙通訊連接數據勾勒新型冠狀病毒感染途徑，包含Google、蘋果與Facebook稍早更釋出基於行動裝置統計數據的資訊走向圖表，藉此讓地方政府、衛生機構，以及研究單位能透過這些數據分析不同情況下的人流變化，藉此分析新型冠狀病毒疫情擴散動態，甚至也能作為制定全新公共政策參考使用。

連結愈強病毒擴散愈嚴重！Facebook好友分佈可預測新冠肺炎傳播

研究人員利用 Facebook 的開放資料工具，可以觀察 兩地的「連結程度」，進而判斷傳染病爆發的熱點。

到底吃藥了沒？ 超人性LINE解決慢性病患者困擾

「到底吃藥了沒？」許多中老年慢性病患者常會遇到相同困擾，看著藥袋，數著藥丸，就是想不起來吃過藥了嗎？醫界首度黑客松作品「...

禁足令下網路廣告瞬間消失 連谷歌和臉書都面臨衰退

紐約時報報導，谷歌( Google)和臉書( Facebook)的廣告業務近五年加起來擴張了近三倍，但隨著新冠病毒促使全...

臉書協助防疫 將推3項疾病防治地圖工具

為協助醫學研究員對抗新冠肺炎，臉書（Facebook）今天宣布將推出包括人口聚集地圖、移動範圍趨勢、社交連結指標等3種新...

﻿VoiceTube首創居家「世界英語日」與網紅共學 用蝦皮購物增強外語能力

因應新型冠狀病毒疫情影響，不少人大幅減少外出，進而讓待在家中時間增加情況，線上語言教育科技平台VoiceTube稍早宣布推動「世界英語日」活動，將讓更多人在家中與各個網紅一同學習英語，甚至更與蝦皮購物合作，透過網購方式增加個人英語能力。

熱門新聞

新版韌體藏玄機？任天堂將再推加強版、支援第二組螢幕輸出的新款Switch

插電維持100％傷電池！Apple「電池健康管理」新功能 延長電池壽命

泰中大戰番外篇！「NMSL」經典名句進化KUSO神曲影片 泰式酸辣再一波

用筆電不拿滑鼠是在耍帥？網分兩派開戰

用S2機關養育使徒 萬代推出新世紀福音戰士塔麻可吉寵物機

推動更大超算規模 中國政府同意NVIDIA收購Mellanox Technologies

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。