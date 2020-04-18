泰中大戰番外篇！「NMSL」經典名句進化KUSO神曲影片 泰式酸辣再一波
在推特上的泰中大戰（#nnevvy）讓中國網友最後被嘲笑落敗，並且紅了一句話「NMSL」，這些小粉紅也被稱為「Nmslese」的特殊人種。而現在，NMSL們又有主題曲了，簡直就是賺到。
對沒有參與泰中大戰的朋友，就簡單介紹一下「NMSL」的由來，原因在於中國網友在批評泰國朋友時，因為動不動就發迷因圖，而這些迷因圖上多半都有「NMSL」、「CNMB」等等的縮寫。問題是，哪有泰國人會知道這些四字真言是什麼？
不過就有參戰的朋友來幫忙解釋，NMSL是中國人「你媽死了」的縮寫，而CNMB則是.....這句話有點不雅，所以只能提示第一個字是操作的操。
其實泰國朋友看得一頭霧水，但是因為中國網友線上遊戲用這些字用習慣了，圖也豐富，所以在泰中大戰的時候就很自然的拿出來用。結果卻被泰國網友笑他們太沒創意，反而成為一個反攻的超好用武器。並且以此生出了更多更有趣的迷因圖。
舉例來說：就算中國你已經有了5G、6G、7G，Nmslese們還是需要靠VPN連到這個世界。
或許是翻牆出來戰的人創意不是很好，也或許是找不到更好的詞彙來表達NMSL，所以很快的在Twitter上，泰國反制的NMSL就幾乎壓倒性地獲得一片勝利。
也有女優表示無辜：
Where does the virus come from? 🙂#nnevvy#你為什麼不戴口罩 pic.twitter.com/iEJaWlxbDw— Bruce😷 #StayHomeSaveLive DSEer快d溫書 (@BruceWayne852) April 13, 2020
總之，關於NMSL的迷因圖太多了，有興趣的自己去Twitter上的（#nnevvy）去找。在這裡要講的是現在NMSL又有了音樂版。香港「高登音樂台」最近就放了兩個影片，剪輯的相當有趣，而且還有泰文版。
這兩個影片由於是「高登音樂台」放出來的，不確定是泰國製作的音樂，或是香港網友製作的，或是泰國人作的再由他們剪輯出來的影片，但內容則是相當有趣。
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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