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直到明年6月…Facebook將取消所有實體活動

聯合新聞網 / 楊又肇

繼先前宣布取消今年度開發者大會F8 2020之後，Facebook稍早進一步確認取消今年內到明年6月以前所有原訂舉辦的實體活動，其中部分活動將會全面取消，部分活動則會改以線上形式舉辦，但目前暫時尚未有具體細節公佈。

此項消息是由Facebook執行長Mark Zuckberg對外宣布，主要因應目前新型冠狀病毒疫情影響，雖然預計會在5月底恢復正常辦公，但依照公共衛生機構所給出建議，認為儘可能還是減少多人群聚的大型活動，因此決定取消從目前開始到今年底，乃至於到明年6月期間超過50人規模的大型活動，甚至也禁止員工進行非必要的遠距離或跨國性質出差。

如此一來，除了先前已經確定取消實體活動的F8 2020開發者大會，包含接下來預計會在9月間舉辦的Oculus Connect活動，以及明年預計舉辦的F8 2021也都不會舉辦實體活動。而Facebook先前透露將會以線上形式舉辦F8 2020開發者大會，但目前尚未公佈具體做法，同時也未具體說明接下來取消實體形式的活動將如何做調整。

就Mark Zuckberg說法，目前Facebook將持續維持讓員工遠距工作至今年5月底，但少部分難以藉由遠距工作，或是與維持線上社群秩序工作相關的員工，例如負責複雜硬體研發，以及負責反恐、預防自殺的內容審查工作人員，將會在較早時候重返原本工作崗位。

不過，Facebook整體而言還是會讓員工維持彈性遠距工作，甚至允許必須在家帶小孩、陪伴學齡兒童在家學習，導致無法順利回到原本工作崗位的員工，可以繼續維持遠距工作情況至今年夏天。

As we start to think about what it will look like to re-open society, I wanted to provide an update on how we're...

Mark Zuckerberg 發佈於 2020年4月16日 星期四

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Facebook

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