通訊軟體需求大 功能與安全難兼顧

在各國人民足不出戶的日子，哪個通訊軟體兼顧功能性和安全？近來歐盟政界放棄使用WhatsApp，改用可加密通訊軟體Signal；美國NASA、台灣也捨棄Zoom，改用Cisco Webex等軟體；德國政府則向企業訂做專屬的通訊軟體。

無100%安全軟件

根據《德國之聲》報導，在各國紛紛實施社交距離的措施之際，通訊軟體出現前所未見的熱潮，但世界上沒有一個軟體是100%安全的，再安全的通訊軟體，若是功能不善，也沒有人願意用，如何兩者兼顧，是當前各國政府遭遇到的兩難。

WhatsApp曾是歐盟政界愛用的通訊軟體，過去在脫歐議題的討論中不可或缺，然而，2月歐盟執委會卻要求改用另一個軟體Signal，原因在於WhatsApp雖然使用點對點加密，但駭客卻可以竊取用戶的機密資訊，2018年亞馬遜創辦人貝佐斯還被盜過帳號。

密封發送者

Signal是由資安專家開發的加密通訊軟體，除了點對點加密處理訊息內容，還隱藏訊息發送者身份，稱之為「密封發送者」功能，此外，Signal程式碼是開源的，用戶可隨時修補漏洞。另一個加密通訊軟體Threema甚至不要求用戶提供E-mail或電話號碼，而是指定匿名ID。

通訊軟體Viber和ICQ各自因為爭議性的隱私政策遭人詬病，Viber的用戶必須同意該公司可以使用其個資，在多年過後甚至還可以轉讓給第3方利用；ICQ則是遭史諾登披露將個資傳給情報機構。視訊軟體Zoom雖然因疫情一度成為當紅炸子雞，卻因為資安漏洞被多國政府和企業禁用，如美國NASA和Google。

政府訂做專屬軟體

對此，有的政府機關選擇向企業訂做專屬的通訊軟體，《Netzpolitik》揭露，雖然歐盟要求改用Signal，但對外事務部同時也在找企業訂製專用的通訊軟體，以供歐盟外交官使用；德國政府也正在測試Wire的一款通訊軟體，若通過嚴格的歐盟資料隱私規定，有可能採用。

《德國之聲》預測，在不久的將來，或許大多數人會對於不同的用途，使用好幾個通訊軟體，用於私人關係、工作或視訊，還有1個作為嘗試之用。

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