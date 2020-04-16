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Google、蘋果與Facebook 藉資訊圖表分析病毒動態揪出高風險地區

聯合新聞網 / 楊又肇

除了Google蘋果藉由藍牙通訊連接數據勾勒新型冠狀病毒感染途徑，包含Google、蘋果與Facebook稍早更釋出基於行動裝置統計數據的資訊走向圖表，藉此讓地方政府、衛生機構，以及研究單位能透過這些數據分析不同情況下的人流變化，藉此分析新型冠狀病毒疫情擴散動態，甚至也能作為制定全新公共政策參考使用。

包含Google、蘋果與Facebook所釋出數據資訊圖表內容，其中均以匿名形式記錄，因此不會涉及個人隱私問題，並且能反應在不同情況下的人流變化，例如可以透過人流聚集變化，搭配比對目前感染確診所在意區熱點，藉由數據交集關係藉此追蹤病毒感染途徑，同時也能確認哪些地區可能是高度感染風險所在，藉此制定更合適的公共衛生安全措施。

目前蘋果所提供數據圖表，可以反應美國境內主要城市，以及全球63個國家地區人流移動趨勢，並且能呈現駕車、步行，或是搭乘大眾運輸時的人流變化，而這些數據是透過iOS裝置內的蘋果地圖導航功能統計，因此能對應更趨真實的移動數據。

而Google方面則是透過Google新聞倡議計畫項目，運用可信新聞報導內容與官方統計數據，先針對美國境內確診數據整理為各地感染熱度地圖，同時也透露未來將會進一步製作全球地區適用版本，方便新聞媒體單位用於報導內容，或是協助更多研究機構分析使用。

至於Facebook則是透過Data for Good計畫，開放研究人員與非營利組織使用人口移動地圖研究新型冠狀病毒傳播情形，而未來也會持續提供更多工具資源，包含透過人口聚集數據、移動範圍趨勢，以及社交連接指標，藉由全新疾病防治地圖協助預測病情走向，並且讓更多單位能預先做好防疫準備，另外也鼓勵民眾主動參與調查，以利研究人員提前發現感染熱區，同時也計畫建立全球研究合作網路。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

新型冠狀病毒 蘋果 Facebook Google

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