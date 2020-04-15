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連結愈強病毒擴散愈嚴重！Facebook好友分佈可預測新冠肺炎傳播

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自Facebook Data for Good
圖擷自Facebook Data for Good

研究人員利用 Facebook 的開放資料工具，可以觀察 兩地的「連結程度」，進而判斷傳染病爆發的熱點。

紐約大學研究發現，部分武漢肺炎傳染路徑可以經由 Facebook 好友和地域關係預測。

研究人員觀察紐約市郊和義大利洛迪省 2 個早期武漢肺炎傳播熱點，發現社群網站上在在地關係連結愈強的地方，病毒擴散愈嚴重。

而且就算把財力、人口密度、地理距離等因素考量進去，透過好友來預測武漢肺炎的擴散狀塊還是有效。這項研究對於前、中期疾病傳播比較有幫助，對於現在已經大規模擴散的狀況助力較小，不過這些結果之後也可以幫助預防並在解除避難令時用來判斷情勢。

而研究是採用和 Facebook 合作建立的「Social Connectedness Index」工具進行，研究人員可以選擇兩個地區，並藉 Facebook 好友連結觀察兩地的「連結程度」，不用再從頭搜集並處理社交圖譜原始數據，因此也可避免侵犯個人隱私的疑慮。

在研究中提到，傳染病學家會用社群互動來探討影響疾病傳染的模式，現在 Facebook 的社群網路分佈的地理位置架構，也是這種架構的一種代表形式。

「Social Connectedness Index」是 Facebook 「Data for Good」專案的一部分，開放乾淨、去名去標示的資料供大眾使用。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

肺炎 傳染病 紐約 義大利 臉書 新冠肺炎

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