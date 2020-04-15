Google藝術與文化平台 合作夥伴新增佛陀紀念館

為迎接4月15日世界藝術日，Google藝術與文化平台今天宣布新增35家來自全球的文化機構，包括台灣第4家合作機構佛光山佛陀紀念館；另宣布推出家庭專頁，可提升親子互動樂趣。

透過Google藝術與文化平台，全球網友可瀏覽佛光山佛陀紀念館的5個線上展覽、超過130件圖像和影音內容，以及2個透過街景技術拍攝的360度實景，其中包括館內景點、星雲大師的一筆字作品、世界神明聯誼會活動以及48座地宮等展品。

先前已加入Google藝術與文化平台的台灣文化機構包括國立故宮博物院、富邦藝術基金會、國立自然科學博物館。新增佛光山佛陀紀念館後，來自台灣的展出內容累積超過1000件藝術品、32個線上展覽區以及17個博物館環景。

Google台灣總經理林雅芳表示，Google了解在這段期間，許多民眾會希望在家守護健康的同時，也能不受時間和空間的限制，獲得學習、娛樂、甚至觀光的體驗，這也是Google期許Google藝術與文化新增的內容和功能提供的幫助，期待能透過Google的平台將更多來自台灣的藝術和文化介紹給全球。

此外，Google藝術與文化平台今天新增的家庭專頁涵蓋藝術、動物、科學宇宙及故事分享等探索項目，以更活潑、有趣的方式，像是床邊故事、結合藝術的遊戲等，讓藝文知識更容易學習，也可幫助提升親子互動的樂趣。