臉書協助防疫 將推3項疾病防治地圖工具

為協助醫學研究員對抗新冠肺炎，臉書（Facebook）今天宣布將推出包括人口聚集地圖、移動範圍趨勢、社交連結指標等3種新的疾病防治地圖，協助提供疾病預測與防護措施相關資訊。

臉書將推出3種新的疾病防治地圖，其中「人口聚集地圖」可顯示不同地區的人們互相接觸的機率，有助於標示可能爆發新案例的地點。「移動範圍趨勢」可顯示各地區的人們是否在居家附近活動或者會在城鎮內四處移動，能掌握當前防範措施的方向是否正確。

另一種疾病防治地圖「社交連結指標」可顯示跨越州界與國界的社交連結，有助於流行病學家預測疾病擴散的可能性，以及哪些地區的疫情最嚴重而可能對外求援。

臉書表示，疾病防治地圖的資料來源彙整自臉書上的資訊，臉書也採取額外措施隱藏個人身分，減少任何人可能被認出的風險。例如臉書的資料可顯示某個城鎮的整體資訊，但不能顯示單一用戶的行動模式。

新冠肺炎疫情爆發以來，臉書與數十個機構合作，利用疾病防治地圖協助防疫，包括美國哈佛公共衛生學院（Harvard School of Public Health）、台灣國立清華大學、義大利帕維亞大學（University of Pavia）等全球知名學術機構，以及非營利組織和機構。