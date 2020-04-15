﻿VoiceTube首創居家「世界英語日」與網紅共學 用蝦皮購物增強外語能力

因應新型冠狀病毒疫情影響，不少人大幅減少外出，進而讓待在家中時間增加情況，線上語言教育科技平台VoiceTube稍早宣布推動「世界英語日」活動，將讓更多人在家中與各個網紅一同學習英語，甚至更與蝦皮購物合作，透過網購方式增加個人英語能力。

選擇以4月23日作為「世界英語日」活動日，VoiceTube表示世為了呼應英國名劇作家莎士比亞誕辰紀念日，同時希望藉由推行此項活動，透過系列線上學習方式增加民眾英語能力。

而藉由此次活動，VoiceTube與眾多YouTuber、網紅合作，其中包含魚乾、美國夫妻劉沛與Megan，以及網路插畫作家廢物女友筆下現實生活角色「阿嬤阿霞」，透過影片內容讓民眾能在家開口練習說英文。

此外，VoiceTube更與蝦皮購物合作，透過蝦皮購物線上通路提供旗下智慧英語學習系統VoiceTube HERO，以及與多位語言教育名人共同打造的特色課程VoiceTube Vclass，配合優惠組合與限定快閃銷售模式，讓民眾能以實惠價格線上購買英文學習課程。

VoiceTube更推出限期「零元挑戰」活動，讓民眾可在期限內完成英文學習任務，即可獲得學費全額退還，同時更在4月底前提供憑學生證即可免費使用VoiceTube Pro一個月活動，讓民眾能透過超過萬部英語影音內容，搭配AI發音分析、聽打練習、主編解析等進階功能學習英文。

根據VoiceTube內部數據統計，疫情影響帶動民眾在防疫期間透過線上語言產品自學的趨勢增加，與農曆年前相比，VoiceTube app使用時間成長超過三成、影片觀看數成長近四成，其中「新冠肺炎」、「Coronavirus」更成為熱門關鍵字，疫情相關社群貼文點擊率成長五成，熱門影片前三名均為相關影片，口罩知識、防疫等題材成為熱門討論內容。

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