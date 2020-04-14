你是主流還是小眾？ 一張圖揭密台灣人最愛的社群媒體

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聯合新聞網 / 綜合報導
現在的社群媒體可謂五花八門。 歐新社
現在的社群媒體可謂五花八門。 歐新社

社群媒體五花八門，FB、IG、Twitter……多到不知道該玩哪個才不會落伍。根據台灣網路資訊中心做的一份調查報告顯示，儘管社群媒體再多，Facebook的使用率仍穩居龍頭寶座。

台灣網路資訊中心發佈《2019台灣網路報告》，其中在「社群媒體」這部分調查結果顯示，台灣人的通訊使用率高達94.8%，而社群使用率也有79.2%。可見台灣的通訊、社群軟體使用非常普及。

而備受矚目的是各個「社群媒體」使用率，Facebook以98.9%穩居龍頭，Instagram雖然居次，但使用率只有38.8%，落差驚人。而其餘社群媒體的使用率依序為，Twitter的5.6%、PTT的1.4%、微博1.4%、Dcard佔1.3%，LinkedIn1.2%、噗浪1.1%。

台灣人社群媒體使用率圖表。圖擷自2019台灣網路報告
台灣人社群媒體使用率圖表。圖擷自2019台灣網路報告

從報告中的圖表可見，FB不只強佔了台灣人98.9%的使用率，甚至在許多年齡層，FB的使用率達到100%。FB使用率稍微低的是15~30歲的用戶，但也仍有95%以上，由此可見FB的影響力已滲透台灣各年齡層。

IG為台灣人第二愛用的社群媒體，使用率38.8%，雖比不上FB，但與其他平台相比也算是非常高。IG使用年齡層明顯偏低，以12~34歲的年輕世代為主，且12~14歲用戶使用率高達65.2%。此外，IG也是少數女性使用者比率高於男性的社群平台，推測與其主打照片的使用方式有關。

另外一個女性使用率高於男性的社群媒體則是微博，微博是中國最主要的社群媒體，許多中外明星都會特別申辦微博帳號以打進中國市場，因此有不少女性使用者會為了追星使用微博。

此外，以討論版為主要功能的PTT、大學生匿名論壇Dcard，使用者也明顯偏向年輕世代，而兩者主打的年齡層又稍有不同，PTT用戶以20~40歲為主，Dcard則為近年興起的大學生論壇，因此使用者更為年輕，主要在15~30歲。

Facebook Instagram PTT Dcard

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