遠距教學需求增 Google為台灣老師量身打造網站

新冠肺炎疫情蔓延，為因應遠距教學需求增加，Google今天宣布將提供多項遠距教學資源與工具，促進師生互動，並專為台灣老師打造遠距教學說明網站，熟悉介面及各項工具的使用。

Google台灣消費者產品行銷資深總監黃寶萱今天在官方部落格發文說明，當教學現場從學校轉移到家中，需要透過課程直播、共享螢幕、線上課程問答互動、作業收發及評分等數位化替代方案。

Google for Education提供一系列工具，包括同步授課、非同步互動的教學資源，像是視訊工具GoogleMeet，以及能讓老師透過單一平台管理教學和學生學習過程的Google Classroom，讓師生能在課前、中、後互動，延續學習效果。

黃寶萱說，為了確保學生擁有平等的學習機會，Google也致力於克服學生家中網路品質不穩定的挑戰。在遠距教學的準備中，老師可運用Google Meet的錄製會議功能，預先錄影或在直播結束後，將影片檔案上傳到Google Classroom，方便學生在連上網路的時候再次觀看。

引導教師擁抱科技並運用數位工具設計教學，也是推動遠距教學的重要一環。黃寶萱指出，今年2月在「遠距學習線上教育工作坊」中，多位老師受邀透過直播分享一系列實用教學技巧。4月15日至17日將推出以「遠距教學面面觀」為主題的3場線上工作坊，邀請高中、國中小教師分享行政、資訊人員及教師等面向的實務經驗。

Google也持續協助教育工作者們做好遠距教學的準備，像是專為台灣的老師量身打造「Google forEducation學習永不止息」網站，透過一步一步教學，協助老師熟悉介面及各項工具的使用。

此外，Google日前宣布使用G Suite和G Suite教育版的機構可以免費使用進階的Google Meet視訊會議功能，包含支援更大型的視訊會議、進行直播及錄製會議功能。有鑑於近期教育單位對遠距教學需求增加，公司行號也陸續實施遠距辦公，Google決定將此優惠服務延長至9月30日，持續提供支援。