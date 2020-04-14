不只為了「翻牆」 什麼時候你會需要使用VPN服務？

通常講到VPN服務，很多人應該會直覺聯想到在中國境內的「翻牆」上網需求，但實際上VPN可以做的事情還很多，例如保護個人隱私資訊，或是維持在異地使用相同網路服務。

為什麼需要使用VPN服務？

由於現在無線網路連線資源越來越多，通常在商場、捷運站、餐廳，甚至往返公車上都開始提供免費無線網路熱點，方便使用者短暫連接上網查詢資訊，幾乎可讓使用者走到哪裡都能順利連接網路。

不過，這些方便使用的免費網路熱點，往往也可能成為有心人士設下陷阱目標，例如藉由偽裝無線網路熱點，進而竊取其裝置上存放資料，或是側錄其上網行為，甚至進一步透過惡意程式「綁架」使用者連接裝置，進而要求支付解鎖贖金。

因此，除了透過防護軟體設下防線之外，其實還可以藉由VPN服務進一步「偽裝」個人當下使用網路連接位置，讓上述威脅無法順利掌握使用者在網路上實際IP位址，因此也無法對使用者裝置、使用行為等隱私造成威脅。

▲利用VPN運作特性，目前也有不少人用來防止上網遭受駭客攻擊或隱私監控

在異地使用相同的網路服務

除了在網路上透過偽裝IP位址來保護個人使用裝置及隱私，在目前許多人都會在不同國家地區移動，過程中難免會需要使用個人在原本住家習慣使用的網路服務，例如Netflix、愛奇藝等串流影音服務，但這些服務內容可能因為版權因素而無法在特定地區提供使用，或是提供服務內容版本不同。

此時使用者便能藉由VPN服務「假裝」自己是在特定地區，進而順利能在異地使用相同網路服務。

而反過來使用的話，同樣也能讓使用者在住家內使用目前僅在海外地區推行服務，例如目前在台灣尚未開放使用的Google Stadia串流遊戲服務，或是微軟正在各地區測試的Project xCloud服務。

雖然依照使用規範來看，使用者其實不應該在尚未提供授權地區使用這些服務內容，但實際上卻是透過IP移轉形式進行使用，真正連入服務存取使用的IP位址，是從當地伺服器發出，並且透過IP轉換方式將內容傳遞到使用者裝置上呈現，因此很難主張使用方式不符合規定。

所以目前也有部分網路服務會開始透過連接方式確認使用者是否透過VPN形式連接，例如Netflix目前就會記錄比對使用者連接IP位址，藉此判斷是否從異地連入不同地區伺服器，進而會針對此類連接模式加以限制。

不過，由於目前多數VPN服務也開始持續提昇其連接技術，因此透過單純IP位址比對方式，幾乎難以阻擋此類使用模式。

▲利用VPN服務跳連日本伺服器，進而存取日本地區的Netflix服務

▲即可觀看台灣Netflix尚未上架的動漫內容，就連早期播放的《亂馬1/2》也能順利觀看

▲許多人的回憶共同點《灌籃高手》動畫，同樣也能在台灣透過VPN服務連接日本地區的Netflix服務觀看

不免俗地還是要在無法順利連接特定網路服務地區「順利上網」

當然，回歸到使用需求層面來看，部分在網路連接有限制地區 (例如中國境內)仍有連接境外網路服務需求時，免不了地還是需要使用VPN服務，即便工作場所建置流暢的VPN服務系統，但是使用者依然會有需要在家、戶外等其他地區連接境外網路服務，這時候就會需要使用VPN服務，透過境外伺服器連接使用。

而針對部分地區可能伴隨政府機構側錄監測情況，部分VPN服務更為了確保使用者連接安全，不僅藉由偽裝IP、模糊伺服器存取模式、加密網路傳輸封包等技術確保連接安全，更可避免其他監控程式記錄網路連接使用行為，藉此避開被側錄監測風險。

因此要在網路連接有限制地區順利上網，並非只是透過VPN服務改變IP連接方式，同時也要避開可能會被監控情況，才不會發生VPN服務雖然順利連接，但遭禁止存取網路內容依然無法順利傳送到使用者連網裝置，甚至可能會被側錄監控的情況。

▲VPN服務目前成為穿過中國防火長城最常見工具

怎麼決定VPN服務？

目前市面上提供的VPN服務相當多，各家提供服務強項也不盡相同，但基本上都能對應網路IP轉換，讓使用者能透過偽裝當地IP存取境內網路服務內容。

不過，實際使用時所提供連接速度、反應效率，以及整體穩定表現，就需要看VPN服務本身背後提供支撐伺服器數量、以及距離使用者實際連接位置是否有較近的伺服器服務地點，否則像是對應串流影音服務、網路串流遊戲等需要較大傳輸頻寬與反應速度的使用需求時，不少VPN服務基本上都無法支撐。

甚至若使用者貪圖便宜找了免費VPN服務，或是標榜低價使用方案，都很有可能面臨使用體驗不佳，甚至服務無預警停擺等情況。

因此建議還是找較多人推薦，同時在全球各地區都有佈署伺服器服務地點，另外也最好持續更新旗下連接技術的服務品牌為佳。

▲VPN服務建議還是挑老字號品牌，同時在全球各地區建置足夠伺服器資源，本身連接技術也最好能持續精進，另外的重點就是挑選

以筆者目前使用的NordVPN，本身不僅在全球59個國家地區佈署超過5800組伺服器 (註1)，更標榜旗下VPN服務對應數據傳輸效率相當高，甚至可對應各類串流影音服務或P2P點對點下載存取使用需求，而在安全部分更標榜採用AES 256等級加密，並且提供前期偵測惡意網站與自動斷開惡意攻擊功能，另外更標榜採用雙重VPN伺服器存取模式，避免使用者隱私安全受到影響。

另外，透過其CyberSec技術更標榜能阻擋網站惡意軟體或網路釣魚詐騙攻擊，甚至也能避免本身裝置變成殭屍攻擊的跳板，同時也能阻擋繁瑣的跳出式廣告內容 (註2)。

▲以筆者使用的NordVPN為例，單月需要支付費用並不算高，但是能讓使用者更穩定透過VPN連網形式確保個人上網安全，同時也不會因此過度犧牲整體連網速度，加上服務本身提供足夠連接伺服器數量，以及背後技術支援資源，讓實際使用感受更好

註1：2018年時的數據是在56個國家提供2400組伺服器，目前則是佈署一倍以上，而且持續擴建中。

註2：NordVPN說明，其CyberSec技術可對應Windows PC、Mac、iOS與Linux裝置使用，但Android裝置則受限於Google Play Store使用政策，因此不能阻擋透過Google官方管道放置廣告，但額外提供APK下載版本讓Android裝置可以獲得完整廣告阻擋功能。

除此之外，NordVPN過去更標榜挑戰中國防火長城限制，強調持續擴充旗下伺服器資源與連接技術，讓使用者即便在連網環境相對有限制的中國境內也能順利連接上網，甚至另外提供高度網路監控地區提供模糊伺服器，以及可高度隱匿原始IP位址的洋蔥路由器連接資源，避免個人網路行為蹤跡被人記錄。

而NordVPN本身同時可透過單一帳號對應6組裝置連接使用，因此不僅可讓個人至少有2-3種連網裝置使用，同時也能與家人、親友共用單一帳號使用VPN服務，使用裝置則可支援Windows PC、Mac、Android、iOS、Linux系統，甚至也特別針對眾人常用的Chrome、Firefox瀏覽器進行最佳化，更可應用在Android TV裝置。

NordVPN本身更以容易使用、快速連接特性，透過簡化操作流程讓使用者能透過任何裝置連接上網，並且以無限制流量形式使用網路服務，因此更凸顯VPN服務不僅在連接技術、伺服器在全球佈署數量必須足夠，更重要的還是要能讓一般人方便使用，而非必須大費周章才能順利上網。

在實際測試情況下，筆者透過家裡中華電信100Mbps光纖網路服務，搭配NordVPN服務連接至日本伺服器，並且透過Netflix服務旗下測速網站Fast.com進行測試，最低約可維持500Kbps傳輸速度，峰值則可達20Mbps左右，同時也能順利播放日本地區的Netflix服務內容，而不會被Netflix識別VPN服務機制擋下。

若是透過NordVPN內建Quick Connect功能，則可由系統自動判斷最近的伺服器節點進行連接，以筆者本身在台灣地區進行連接的話，通常會被導向台灣在地伺服器節點，或是位於香港伺服器節點，而最低仍是維持在500Kbps可用連接傳輸速度範圍，峰值表現則可達20Mbps左右，跟一般直接以中華電信100Mbps光纖網路服務連接，實際傳輸速率表現約在67Mbps情況，確實會因為VPN服務連接模式而有衰退，但依然是在可接受範圍。

不過，如果是以這樣的速度來看的話，雖然用於觀看串流影音內容不會有太大問題，但是要用於反應速度需求更高的串流遊戲，或是線上遊戲內容的話，可能就會顯得吃力。

▲透過iPhone 11 Pro Max與Galaxy Note 10+進行實測

▲以iPhone 11 Pro Max分別以遠傳電信4G LTE網路服務，以及中華電信100Mbps光纖網路進行測試結果 (均統一連接位於舊金山的NordVPN伺服器)

▲以Galaxy Note 10+分別以亞太電信4G LTE網路服務，以及中華電信100Mbps光纖網路進行測試結果 (均統一連接位於舊金山的NordVPN伺服器)

而選擇使用NordVPN，除了本身提供服務穩定，同時多半能提供快速、反應靈敏的連接效果，並且在全球多個國家地區提供數量充足的伺服器，即便在相同地區有較多人同時使用，也能透過相同地區的其他伺服器分流，加上本身操作使用也相當簡單，從設定到啟用基本上不需要花費太多步驟即可完成。

▲NordVPN強調使用簡單、介面容易操作，使用者只要搜尋點按想要連接地點伺服器即可完成VPN設定，但目前僅iOS、Mac版本操作介面僅以英文呈現，Android版則可透過中文顯示

除此之外，就是NordVPN經常提供額外優惠，例如目前推行方案為一次買斷3年使用量，及可以每月3.49美元價格使用 (約新台幣105元)即可以不限網路流量形式使用，更可憑個人手氣額外獲得1個月或1年免費使用優惠。

在一般情況下，NordVPN計費方案為單月11.95美元，一年方案則是以每月6.99美元計算，自然一次買斷更多使用時間的話，平均下來的每月花費也會更低。

如果對整體使用不滿意，或是所在地區怎麼樣都無法順利連接，NordVPN同時也提供1個月內可退款保證，讓使用者能在使用滿意後決定是否繼續使用。

參考：NordVPN服務官網

小結

雖然多數VPN服務都會強調本身能提供穩定連接使用，但在特定情況下多少還是會有無法連接情況，因此建議還是多準備一組額外備用服務選擇。

而就算特定VPN服務強調本身如何穩定，但是以IP連接為主的網路運作模式，畢竟還是有被直接阻斷的情況發生。

如果碰上網路連接不順，或是無法順利連接情況，有時候可能是當下連接網路傳輸壅塞，或是VPN服務提供伺服器連接資源滿載，這時候或許變更網路連接資源、換另一組伺服器嘗試重新連接，或許就能改善。

▲透過Windows PC以VPN服務在台灣境內開啟使用日本地區的Netflix服務

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》