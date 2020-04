防疫期間繼續在家學習創作 蘋果推出全新Today at Apple at Home學習課程

在新型冠狀病毒影響之下,蘋果除了讓Apple Store直營門市可在家透過iMac協助解決客服問題,稍早更宣布推出全新Today at Apple at Home學習課程,讓更多人能在家學習如何透過蘋果裝置進行創作。

由於新型冠狀病毒疫情影響,目前美國等地區的Apple Store直營門市仍維持關閉狀態,因此為了避免影響原本在直營門室內提供的Today at Apple系列課程,蘋果稍早也宣布將以全新Today at Apple at Home學習課程,透過線上內容方式呈現,讓更多人可以在家繼續學習使用蘋果裝置創作內容。

目前提供學習課程包含如何透過iPad繪製俏皮人像,以及學習透過iPhone拍攝醒目的精美照片,或是學習拍攝個性十足的自拍照,未來也準備加入更多學習課程。而這些學習課程都會透過蘋果位於各地區Apple Store直營門市講師透過線上內容形式進行教學,而平均內容長度約在3分鐘至5分鐘左右,讓使用者能快速學習。

不過,目前Today at Apple at Home學習課程似乎僅先在蘋果美國官網提供,但使用者依然可以透過網路連接方式隨時觀看。

在此之前,蘋果其實也曾因應新型冠狀病毒疫情影響,不少人必須在家遠距工作的需求,分享如何透過蘋果裝置讓工作更流暢,例如透過「並行」功能讓iPad變成Mac第二組顯示螢幕,或是透過iPad多工介面讓操作使用效率提昇,另外也能藉由「接續互通」功能讓原本工作從iPhone快速移轉到Mac上完成等。

此外,蘋果也提出可以藉由Apple Watch內建運動相關功能在家健身、增加免疫力,另外也推薦多款益智互動app內容讓使用者能在家消磨時間,或是與親友互動,甚至也在接下來的復活節週末期間免費開放部分Apple TV+內容讓人觀看。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》