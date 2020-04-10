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台大高材生靠楓林網賺上億 盜版網為何緊抓人心？

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兩高材生靠楓林網賺上億......，除了免費，為什麼盜版網仍緊抓使用者的心？

商業周刊 / 游羽棠／商業周刊
國內流量最大盜版影視網站楓林網遭刑事局查抄。記者李奕昕／翻攝
國內流量最大盜版影視網站楓林網遭刑事局查抄。記者李奕昕／翻攝

國內流量最大盜版影視網站楓林網遭美國六大片商提告涉侵權，刑事局查出網站是擁有高學歷的陳姓（前排中）、莊姓（後排中）男子架設，兩人被拘提後依著作權法移送法辦。記者李奕昕／翻攝
國內流量最大盜版影視網站楓林網遭美國六大片商提告涉侵權，刑事局查出網站是擁有高學歷的陳姓（前排中）、莊姓（後排中）男子架設，兩人被拘提後依著作權法移送法辦。記者李奕昕／翻攝

摘要

1. 4月8日，國內最大盜版影音網站「楓林網」被警方破獲查封。

2. 為何盜版仍然猖獗？各家串流平台講求差異化，推動自製IP。然而，觀眾卻得訂更多平台才能滿足所有需求。盜版網站卻像圖書館，讓觀眾一站看足。

3. 螢幕變小、觀看速度變快的收視習慣改變下，盜版網站即使畫質不如正版優質，卻已能滿足手機族追劇需求。

在這個影音串流平台多如繁星的影音戰國年代，你還是會在盜版網站上追劇嗎？因為什麼原因看盜版？

4月8日，是許多影視業者歡呼、但追劇族卻「默哀」的日子，因為國內最大盜版影音網站「楓林網」被警方破獲查封。

該站匯聚了歐美、日本韓國、台灣、中國等多國影集與電影免費資源，每月流量高達3千萬，相當於台灣主流新聞網站的月流量，每月光廣告點擊獲利就可逾4百萬元。

楓林網創辦人是兩位台大碩士班畢業的大學同學，短短五年間，靠這個網站所賺得的不法所得就高達上億。該網站歷來累積的侵權市值更超過新台幣10億元，引來片商注意，讓包括迪士尼與Netflix在內的六大片商委託美國電影協會（MPA）及會員涵括日本各大電視台的日本CODA（內容產品海外流通促進機構）跨海委任律師提告。

明明，這是一個影音平台的戰國時代，國際上有Netflix、愛奇藝……等知名平台，台灣本土也有LiTV、主打BL劇的Choco TV，以及以電影為營運主力的Catchplay等等。

同時，各家平台更致力提升觀影畫質和用戶體驗，更發展出標榜自家特色的自製劇。

為什麼盜版平台仍如此猖獗？除了免費，盜版影音平台還因為哪些原因成功「誘惑」消費者？

正版平台越多，消費者體驗越破碎？「盜版網站像圖書館」

曾製作出《麻醉風暴》、《我們與惡的距離》等金鐘夯劇的幕後推手、瀚草影視總經理湯昇榮點出關鍵：「盜版網站就像圖書館，觀眾可以在這一網打盡所有想看的劇。」

現今各家串流平台講求差異化定位，專注開發特色自製劇、推動自製IP吸引觀眾，期待培養出願意持續支持自家平台的忠實鐵粉。然而，這讓觀眾得為了看一部劇就付錢訂一家平台，相較於過去第四台付一次錢就能看到飽的方式，讓觀眾的收視成本變高。

這時盜版網站靠著做無本生意，不必像正版平台得持續付出授權費成本，能廣泛搜羅各國影集、電視劇。

此外，正版影視授權有國界之分，不同國家收視戶要看同一部影集，分屬不同平台。但盜版網站沒有國界之分，反而使其成為串流平台群雄割據下，影視資源最齊全的大平台，讓使用者在此「一站看到飽」。

手機追劇、沒耐心，都給了盜版空間？

而長期關注影視產業的星達資本負責人詹克群觀察到，數位時代下收視習慣改變，也是盜版網站即使畫質不如正版串流，仍能存在的原因之一。

過去觀眾習慣坐在電視前收視，在大螢幕襯托下，畫質清晰，才能成為觀看體驗好的指標。然而，隨著行動網路普及、人手一機，追劇族開始能走到哪追到哪，改以手機小螢幕為收視主力。

此外，在影視資源大爆炸的年代，觀眾追劇速度還趕不上新影集推出速度。因此，許多觀眾會選擇以快轉、高倍速方式，一次追整季的劇。

在螢幕變小、觀看速度變快的收視習慣改變下，盜版網站即使無法提供如正版串流平台的高畫質影音，卻已能滿足部分觀眾需求。

正版業者組「大平台」，有望擊退盜版

但，以上種種原因，就代表盜版會持續猖獗嗎？業內人並不這麼想。

回顧近十年來影音串流平台的發展，不只靠著題材豐富、收看管道多元，養出越來越多收視群眾，亦逐步培養出觀眾「使用者付費」的習慣。

因此，詹克群正面看待，認為相比過去，觀眾確實越來越願意掏錢支持好內容。而這次的跨國掃蕩行動在社群輿論上多表示支持，顯見查緝盜版已逐漸是社會共識。

湯昇榮則提醒，以韓國為例，韓國政府正在組成以電視劇、綜藝節目及音樂頻道為主體的巨大OTT（Over-The-Top Media Services）平台。如果要杜絕盜版網站的吸引力，應從根本滿足觀眾對豐富收視資源的期待，讓使用者能在單一平台上滿足需求，不需分散、破碎的訂閱各平台。如果台灣也能嘗試組成「OTT國家隊」，一站式滿足需求，就有可能釜底抽薪，解決盜版誘惑。

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韓國 日本 楓林網 串流影音 Netflix LiTV OTT

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