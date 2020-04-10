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Chrome釋出版號81版本更新 加入Web NFC標準、改良混合實境內容呈現效果

聯合新聞網 / 楊又肇

先前因為新型冠狀病毒疫情影響，使得版號81的Chrome瀏覽器更新延後，同時也確定將會直接跳過版號82版本更新，下次將會直接從目前釋出的版號81版本直接跳至版號83版本更新。至於此次釋出的版號81版本更新，最主要就是加入支援Web NFC標準，並且改善WebXR網頁版混合實境內容呈現效果。

在此次增加的Web NFC標準，將能讓網頁內容直接透過API連接使用NFC感應功能，進而可讓更多網頁內容透過NFC感應產生更多互動模式。

由於在PC端設備搭載NFC功能的情況相對較少，因此更多應用場景會發生在以行動裝置為主的情況，例如透過手機開啟特定網頁感應展區提供NFC標籤，就會立即在網頁內容呈現展示物品詳細說明，或是讓使用者能透過網頁版庫存盤點系統直接以感應貨品上的NFC標籤完成記錄，甚至也能應用在各類以網頁為平台的服務內容。

而此次增加強化WebXR部分，則是讓更多混合實境內容元件可模擬透過HTTPS加密方式傳輸使用，以利目前Google希望更多網頁內容都能以加密形式運作的規劃，並且確保使用者在瀏覽過程的操作隱私安全。

另外，Google原本計畫在版號81版本更新取消支援TLS 1.0與TLS 1.1在內較舊的傳輸加密協議，但考量目前仍有不少政府機構、醫療單位網站內容仍以較舊的加密協議連接運作，因此暫時取消此更新項目，預計延後至版號84才會進一步做調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 Chrome NFC 混合實境

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