訂閱人數破5000萬！迪士尼串流影音服務Disney+ 低資費爭取印度市場

迪士尼稍早宣布，旗下去年11月推出的Disney+串流影音服務，至今已經累積超過5000萬名訂閱用戶，換算下來平均幾乎每個月以1000萬人增加速度成長。

不過，迪士尼並未具體說明各地區付費訂閱用戶人數分布，但預期會是以率先開通服務的美國地區居多，而隨著過去兩週分別開通英國、愛爾蘭、法國、德國、義大利、西班牙、奧地利與瑞士，同時也開通印度市場，迪士尼預期今年底將會讓Disney+服務進駐更多西歐市場，並且繼續進駐日本及整個拉丁美洲市場，進而爭取更多用戶人數增長。

而這邊要特別說明Disney+進駐印度市場累積成果，在過去一週正式開通服務後，在短時間內便累積超過800萬名訂閱用戶人數增長，幾乎佔下目前所有訂閱用戶人數近五分之一佔比。

原因在於迪士尼於印度市場推行服務，實際上是基於本身去年以710億美元價格收購21世紀福斯，其中連帶也收購當時隸屬21福斯的印度網路商Star India，進而將Star India原本在印度市場提供串流影音服務Hotstar與Disney+服務合併，成為Disney+ Hotstar，並且針對不同用戶族群制訂不同資費方案。

在迪士尼接手之前，原本Hotstar服務是以每年13美元價格提供訂閱，但與Disney+服務合併後，則是針對進階用戶提供每年20美元計費，但能觀看包含以英語內容播放的Disney原創影音內容，以及提供印度主要在地語言播放的體育賽事直播內容與樹十個電視頻道，另外更包含數千部電影與電視內容。

另一方面，迪士尼則是針對更多用戶需求提供每年僅需5.5美元訂閱費用的入門方案，雖然可觀看內容相對有限，但依然可以滿足多數觀看需求，藉此讓旗下服務訂閱用戶人數大幅增長。

與Netflix、Apple TV+在內服務競爭模式相同，迪士尼一樣針對印度在地多數消費水平制訂合適訂閱方案，藉此在更龐大人口市場爭取更多發展機會。

回到目前整體訂閱人數成長部分，雖然Disney+服務出現明顯增長表現，但相比Netflix遠遠超前的近1.7億名訂閱用戶人數，仍有相當大的差距，而相比蘋果Apple TV+服務目前約在近4000萬人的用戶規模，則有可能因為蘋果持續推行新購機用戶可免費使用一年的優惠，以及接連增加更多原創內容之下，或許仍有可能會被超越。

但以目前Disney+服務持有不少迪士尼其下知名電影與動畫作品，以及更多平台獨佔內容，同時本身也額外提供更多從21世紀福斯取得版權內容，或許還是有機會讓訂閱用戶人數持續往上增長。

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