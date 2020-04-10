快訊

中山區酒店40年第一次全面歇業 小姐：未來很慘

天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

訂閱人數破5000萬！迪士尼串流影音服務Disney+ 低資費爭取印度市場

聯合新聞網 / 楊又肇

迪士尼稍早宣布，旗下去年11月推出的Disney+串流影音服務，至今已經累積超過5000萬名訂閱用戶，換算下來平均幾乎每個月以1000萬人增加速度成長。

不過，迪士尼並未具體說明各地區付費訂閱用戶人數分布，但預期會是以率先開通服務的美國地區居多，而隨著過去兩週分別開通英國、愛爾蘭、法國、德國、義大利、西班牙、奧地利與瑞士，同時也開通印度市場，迪士尼預期今年底將會讓Disney+服務進駐更多西歐市場，並且繼續進駐日本及整個拉丁美洲市場，進而爭取更多用戶人數增長。

而這邊要特別說明Disney+進駐印度市場累積成果，在過去一週正式開通服務後，在短時間內便累積超過800萬名訂閱用戶人數增長，幾乎佔下目前所有訂閱用戶人數近五分之一佔比。

原因在於迪士尼於印度市場推行服務，實際上是基於本身去年以710億美元價格收購21世紀福斯，其中連帶也收購當時隸屬21福斯的印度網路商Star India，進而將Star India原本在印度市場提供串流影音服務Hotstar與Disney+服務合併，成為Disney+ Hotstar，並且針對不同用戶族群制訂不同資費方案。

在迪士尼接手之前，原本Hotstar服務是以每年13美元價格提供訂閱，但與Disney+服務合併後，則是針對進階用戶提供每年20美元計費，但能觀看包含以英語內容播放的Disney原創影音內容，以及提供印度主要在地語言播放的體育賽事直播內容與樹十個電視頻道，另外更包含數千部電影與電視內容。

另一方面，迪士尼則是針對更多用戶需求提供每年僅需5.5美元訂閱費用的入門方案，雖然可觀看內容相對有限，但依然可以滿足多數觀看需求，藉此讓旗下服務訂閱用戶人數大幅增長。

NetflixApple TV+在內服務競爭模式相同，迪士尼一樣針對印度在地多數消費水平制訂合適訂閱方案，藉此在更龐大人口市場爭取更多發展機會。

回到目前整體訂閱人數成長部分，雖然Disney+服務出現明顯增長表現，但相比Netflix遠遠超前的近1.7億名訂閱用戶人數，仍有相當大的差距，而相比蘋果Apple TV+服務目前約在近4000萬人的用戶規模，則有可能因為蘋果持續推行新購機用戶可免費使用一年的優惠，以及接連增加更多原創內容之下，或許仍有可能會被超越。

但以目前Disney+服務持有不少迪士尼其下知名電影與動畫作品，以及更多平台獨佔內容，同時本身也額外提供更多從21世紀福斯取得版權內容，或許還是有機會讓訂閱用戶人數持續往上增長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼 印度 串流影音 Netflix Apple TV

延伸閱讀

「宅在家」商機大增 Netflix市值一度超越迪士尼

培育數位影音串流人才 崑山科大今開班業界直播主授課

米奇、米妮、史迪奇⋯Pandora推迪士尼8大經典人物串飾

迪士尼樂園若回歸 華爾街分析：需2年

相關新聞

Chrome釋出版號81版本更新 加入Web NFC標準、改良混合實境內容呈現效果

先前因為新型冠狀病毒疫情影響，使得版號81的Chrome瀏覽器更新延後，同時也確定將會直接跳過版號82版本更新，下次將會直接從目前釋出的版號81版本直接跳至版號83版本更新。至於此次釋出的版號81版本更新，最主要就是加入支援Web NFC標準，並且改善WebXR網頁版混合實境內容呈現效果。

訂閱人數破5000萬！迪士尼串流影音服務Disney+ 低資費爭取印度市場

迪士尼稍早宣布，旗下去年11月推出的Disney+串流影音服務，至今已經累積超過5000萬名訂閱用戶，換算下來平均幾乎每個月以1000萬人增加速度成長。

微軟：新冠肺炎疫情爆發後 勒索病毒攻擊增至五倍

全球新冠肺炎疫情燃燒，產、官、學等各單位積極採用各項遠端協作工具，其中所隱藏的資訊安全威脅和挑戰更是不容小覷。微軟亞太地...

楓林網被關為什麼Google還有「楓林網」存在？而且你依然拿他們沒辦法

國內最大的盜版追劇平台「楓林網」隨著刑事局在該網站首頁的公告，宣告被關站。而很多人也才知道原來楓林網竟然是國人架設的，並非是香港或是中國人架的。不過，如果你現在Google「楓林網」的話，會發現列出來的「楓林網」不只一個，而且某些竟然還可以連上。

抑止疫情假消息流竄 社群網站強化規範

為箝制疫情的謠言，YouTube和WhatsApp不約而同強化對假消息的規範！目前任何牴觸WHO或其他衛生當局對新冠病毒說明的影片，YouTube都會下架，並削減累犯的廣告收入，甚至移除頻道。

上萬本書免費看！「HyRead」、「台灣雲端書庫」電子書庫網站讓你免跑圖書館

因為新型冠狀病毒疫情的關係，Hanne 比以前更少出門了，最近在家裡除了看影片、看劇之外，也會上網看看電子書，這次就是要介紹兩個我很喜歡的借閱電子書網站，有超級多電子書可以免費借閱，防疫期間也要記得充實自己喔！

燒毀基地台防疫？YouTube將5G網路與病毒傳播相關影片下架

在此波新型冠狀病毒疫情持續加劇之下，英國地區不少民眾竟然也開始聽信地方電台播報內容，認為5G網路基地台是新型冠狀病毒傳播媒介，因而縱火燒毀位於伯明翰地區的多座網路基地台，甚至出現辱罵或攻擊架設基地台工作人員的情況。

Airbnb提撥2.5億美元補償合作房東因疫情取消預訂所產生損失

日前宣布開放在3月14日至4月14間預訂的住宿與體驗活動均可退費，Airbnb稍早宣布將提撥2.5億美元作為合作房東在此期間所產生虧損。

故意劇透！Netflix戶外爆雷廣告「呼籲」影迷減少非必要外出

為了減少眾人在目前新型冠狀病毒疫情擴大情況下非必要外出情況，Netflix開始透過各種充滿爆雷廣告，讓影迷為了避免外出時不慎被劇透，進而減少外出念頭。

與TikTok對抗！YouTube計畫推出「Shorts」短影片服務

繼Facebook推出旗下短影片服務「Lasso」，藉此與TikTok (海外版抖音)在內短影片服務對抗之後，YouTube似乎也計畫推出名為「Shorts」的短影片服務，同樣也會鎖定TikTok作為主要競爭對手。

YouTube推新功能 槓抖音

網路影音平台YouTube據傳今年底前將在應用程式（App）中打造短影片分享功能「Shorts」，以對抗廣受歡迎的後起之秀抖音（TikTok）。

超接地氣！本土成人影音串流「潘朵啦」也宣布免費看片一個月

老司機們...想看高畫質、正版且獨家中文字幕、零廣告？現在有本土好選擇！

熱門新聞

靠「動物森友會」月入破30萬！網友驚：黃牛都沒他會賺

任天堂Switch全球大缺貨 二手價狂飆大幅超越新機原價

三上悠亞迷《動物森友會》 哭求賣大頭菜：價格高的救救我

微軟：新冠肺炎疫情爆發後 勒索病毒攻擊增至五倍

戴口罩也能解鎖iPhone？實測對折口罩新招訓練你的Face ID

超過100萬台電腦參戰！Folding@Home累積超過1.5 Exaflops運力表現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。