抑止疫情假消息流竄 社群網站強化規範

為箝制疫情的謠言，YouTube和WhatsApp不約而同強化對假消息的規範！目前任何牴觸WHO或其他衛生當局對新冠病毒說明的影片，YouTube都會下架，並削減累犯的廣告收入，甚至移除頻道。WhatsApp則是限制用戶只能分享同一訊息1次，以減緩假消息的傳播速度。

YouTube審核更嚴厲

根據《BBC》報導，英國陰謀論者艾克6日的YouTube直播訪談過後，YouTube不僅立即刪除該影片，隔天也宣布強化對假消息的規範。在訪談中艾克將新冠肺炎和5G扯上關聯，並宣稱其中一個新冠病毒的疫苗包含奈米微晶片，可控制人類行為。這場直播吸引到6萬多人觀看，也有觀眾揚言要攻擊5G基地台。

YouTube發言人表示，現在任何對於新冠病毒的不實宣稱，只要牴觸WHO或其他衛生當局便會下架，對於有可能誤導大眾的內容，則是減少推薦的比例。若是用戶持續違反YouTube的規定，不但削減其廣告收入，甚至有可能移除頻道。

儘管專家紛紛出來澄清，但有關新冠肺炎和5G的陰謀論仍在流傳中，甚至發生數起基地台遭攻擊的事件。事實查核NGO「事實真相」表示，目前有2種陰謀論，一種宣稱5G會抑制免疫系統，另一種則指出病毒可以利用電波互相溝通，然而專家指出，5G電波是非游離輻射，無法對細胞造成任何影響，病毒也沒有能力產生電波。

WhatsApp限制分享數量

《衛報》報導，臉書旗下的手機通訊APP「WhatsApp」，也宣布進一步限制用戶分享訊息，若某個訊息已經被轉貼5次以上，用戶只能夠分享1次。WhatsApp發言人7日表示，有鑑於近來用戶分享的訊息顯著增加，他們希望能夠減緩假消息的傳播，並維持私人對話的空間。

由於WhatsApp用戶的訊息都被加密，管理者無法看到用戶的訊息，不能仿照臉書或推特下架有爭議的內容，只能減緩訊息的分享。2018年前用戶最多可分享同一訊息到250個群組，2018年限制在20個群組以下，到了2019年只能轉發5個。

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