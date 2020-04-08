快訊

強生入住加護病房 英相「斷頭指揮」與防疫政爭

4歲童中鏢…首例停課幼兒園9人有症狀 3人檢驗中

抑止疫情假消息流竄 社群網站強化規範

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
YouTube發言人表示，現在任何對於新冠病毒的宣稱，只要牴觸WHO或其他衛生當局便會下架。(Photo by 影片截圖)
YouTube發言人表示，現在任何對於新冠病毒的宣稱，只要牴觸WHO或其他衛生當局便會下架。(Photo by 影片截圖)

為箝制疫情的謠言，YouTubeWhatsApp不約而同強化對假消息的規範！目前任何牴觸WHO或其他衛生當局對新冠病毒說明的影片，YouTube都會下架，並削減累犯的廣告收入，甚至移除頻道。WhatsApp則是限制用戶只能分享同一訊息1次，以減緩假消息的傳播速度。

YouTube審核更嚴厲

根據《BBC》報導，英國陰謀論者艾克6日的YouTube直播訪談過後，YouTube不僅立即刪除該影片，隔天也宣布強化對假消息的規範。在訪談中艾克將新冠肺炎和5G扯上關聯，並宣稱其中一個新冠病毒的疫苗包含奈米微晶片，可控制人類行為。這場直播吸引到6萬多人觀看，也有觀眾揚言要攻擊5G基地台。

YouTube發言人表示，現在任何對於新冠病毒的不實宣稱，只要牴觸WHO或其他衛生當局便會下架，對於有可能誤導大眾的內容，則是減少推薦的比例。若是用戶持續違反YouTube的規定，不但削減其廣告收入，甚至有可能移除頻道。

儘管專家紛紛出來澄清，但有關新冠肺炎和5G的陰謀論仍在流傳中，甚至發生數起基地台遭攻擊的事件。事實查核NGO「事實真相」表示，目前有2種陰謀論，一種宣稱5G會抑制免疫系統，另一種則指出病毒可以利用電波互相溝通，然而專家指出，5G電波是非游離輻射，無法對細胞造成任何影響，病毒也沒有能力產生電波。

WhatsApp限制分享數量

《衛報》報導，臉書旗下的手機通訊APP「WhatsApp」，也宣布進一步限制用戶分享訊息，若某個訊息已經被轉貼5次以上，用戶只能夠分享1次。WhatsApp發言人7日表示，有鑑於近來用戶分享的訊息顯著增加，他們希望能夠減緩假消息的傳播，並維持私人對話的空間。

由於WhatsApp用戶的訊息都被加密，管理者無法看到用戶的訊息，不能仿照臉書或推特下架有爭議的內容，只能減緩訊息的分享。2018年前用戶最多可分享同一訊息到250個群組，2018年限制在20個群組以下，到了2019年只能轉發5個。

【更多精采內容，詳見

YouTube WhatsApp 新冠肺炎

延伸閱讀

緊急事態跳過名古屋 日網友熱議

燒毀基地台防疫？YouTube將5G網路與病毒傳播相關影片下架

5G基地台助疫情擴散？英國鄉民燒毀多處基地台 電信公司很頭痛

與TikTok對抗！YouTube計畫推出「Shorts」短影片服務

相關新聞

抑止疫情假消息流竄 社群網站強化規範

為箝制疫情的謠言，YouTube和WhatsApp不約而同強化對假消息的規範！目前任何牴觸WHO或其他衛生當局對新冠病毒說明的影片，YouTube都會下架，並削減累犯的廣告收入，甚至移除頻道。

上萬本書免費看！「HyRead」、「台灣雲端書庫」電子書庫網站讓你免跑圖書館

因為新型冠狀病毒疫情的關係，Hanne 比以前更少出門了，最近在家裡除了看影片、看劇之外，也會上網看看電子書，這次就是要介紹兩個我很喜歡的借閱電子書網站，有超級多電子書可以免費借閱，防疫期間也要記得充實自己喔！

燒毀基地台防疫？YouTube將5G網路與病毒傳播相關影片下架

在此波新型冠狀病毒疫情持續加劇之下，英國地區不少民眾竟然也開始聽信地方電台播報內容，認為5G網路基地台是新型冠狀病毒傳播媒介，因而縱火燒毀位於伯明翰地區的多座網路基地台，甚至出現辱罵或攻擊架設基地台工作人員的情況。

Airbnb提撥2.5億美元補償合作房東因疫情取消預訂所產生損失

日前宣布開放在3月14日至4月14間預訂的住宿與體驗活動均可退費，Airbnb稍早宣布將提撥2.5億美元作為合作房東在此期間所產生虧損。

故意劇透！Netflix戶外爆雷廣告「呼籲」影迷減少非必要外出

為了減少眾人在目前新型冠狀病毒疫情擴大情況下非必要外出情況，Netflix開始透過各種充滿爆雷廣告，讓影迷為了避免外出時不慎被劇透，進而減少外出念頭。

與TikTok對抗！YouTube計畫推出「Shorts」短影片服務

繼Facebook推出旗下短影片服務「Lasso」，藉此與TikTok (海外版抖音)在內短影片服務對抗之後，YouTube似乎也計畫推出名為「Shorts」的短影片服務，同樣也會鎖定TikTok作為主要競爭對手。

YouTube推新功能 槓抖音

網路影音平台YouTube據傳今年底前將在應用程式（App）中打造短影片分享功能「Shorts」，以對抗廣受歡迎的後起之秀抖音（TikTok）。

超接地氣！本土成人影音串流「潘朵啦」也宣布免費看片一個月

老司機們...想看高畫質、正版且獨家中文字幕、零廣告？現在有本土好選擇！

疫情衝擊廣告營收 Facebook提撥1億美元助新聞業者

由於新型冠壯病毒影響之下，使得不少公司行號在接下來的營運充滿各種不確定之下，同時也掐緊對外行銷預算，連帶也讓仰賴廣告營收與內容合作營收為主的新聞內容業者受到影響。因此，Facebook稍早宣布將向全球各地區合作新聞內容業者提供1億美元資金，希望藉此協助更多新聞內容業者能順利渡過此波疫情影響。

耶魯大學318年來最紅的課 鼓勵你在疫情之中免費線上參加

位於美國康乃狄克州的常春藤名校耶魯大學（Yale University）創立於 1707 年 10 月，今年已經是該校的第 318 年歷史，在這三百多年悠久歷史中，有一門課竟吸引了全校四分之一的大學生同時登記選課，以「 1,200 人」（大學部全校學生共約 6,000 人）這個壓倒性的紀錄榮登耶魯史上最受歡迎的一門課。

待在家太無聊？ 透過Google搜尋把家中變成AR虛擬動物園

不管是不能出門，還是自我管理減少外出，最近大家待在家的時間都變多了，除了追劇、玩《動物森友會》，還可運用手機裡越來越普及...

新冠肺炎疫情獨缺地方資訊 鄰里社媒瞬間竄紅

全球各國、各城因2019冠狀病毒疾病採取封鎖措施之際，一個超在地化的社交網路發揮鄰里守望相助作用，幫忙採買、拿藥、分享物...

熱門新聞

大紅布高高掛！大陸知名電商悄悄上架「iPhone 9」

有錢買不到？日本任天堂宣布暫停出貨所有Switch主機

iPad要買哪台？5分鐘看懂最新iPad、iPad Air、iPad Pro、iPad Mini差在哪

搶先亮相！PS5全新無線控制器DualSense 操控更有感

上萬本書免費看！「HyRead」、「台灣雲端書庫」電子書庫網站讓你免跑圖書館

Google Maps新功能！標示餐廳是否提供外帶或外送選項

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。