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上萬本書免費看！「HyRead」、「台灣雲端書庫」電子書庫網站讓你免跑圖書館

聯合新聞網 / 電獺少女

疫情期間不能行萬里路，那我們就讀萬卷書！

因為新型冠狀病毒疫情的關係，Hanne 比以前更少出門了，最近在家裡除了看影片、看劇之外，也會上網看看電子書，這次就是要介紹兩個我很喜歡的借閱電子書網站，有超級多電子書可以免費借閱，防疫期間也要記得充實自己喔！

HyRead 電子圖書館

HyRead 有跟台灣很多圖書館合作，之前 Hanne 有介紹過它的 App，但其實我平常在家裡還是習慣用電腦的網頁版看哈哈，因為字比較大嘛，那它的網頁版不像 App 一樣會把所有圖書館整理在一個地方讓大家點選，需要自己另外搜尋，例如我自己最常用「台中圖書館」，我就在 Google 搜尋「HyRead 台中圖書館」，這樣就可以直接找到台中圖書館和 HyRead 合作的電子圖書館了喔！以此類推，想要借閱台北圖書館的書就搜尋「HyRead 台北圖書館」

只要有辦理該圖書館的網路借閱證，就可以在上面免費借書，不用跑到圖書館就可以直接在網路上借書，超方便

雖然我至今依然不能理解為什麼電子書會被借閱完畢，但有些比較熱門的書被借完就會需要預約，不過如果沒有借閱其實也可以直接使用「線上閱讀」

有庫存的書就能點選「借閱」，借到的書就可以在「我的書櫃」裡查看喔，那每本書都是 14 天就必須要歸還的喔！

台灣雲端書庫

這個網站也可以借閱電子書，雖然合作的圖書館沒有很多，不過加起來的書也是夠大家看一輩子了啦！和 HyRead 一樣，只要有辦理該圖書館的網路借閱證，就能夠在上面直接借書喔！他的圖書館清單是做成台灣地圖的樣子，在選擇上滿方便的

選擇要借閱的圖書館然後登入帳號密碼，如果沒有註冊過的話，點選下方「立即辦理一個」就能夠跳轉到圖書館頁面辦理借書證喔

登入後就可以開始借書啦！點選「分類」可以看到所有電子書的分類，能夠根據自己想要看的分類直接找書

點選書籍會顯示他的資訊還有簡介，如果喜歡的話就可以借閱

不過和 HyRead 比較不一樣的是，這裡借書是用扣點的方式，借一本扣一點喔！一年總共有 60 點可以使用，Hanne 是覺得滿夠用的啦，一個月可以借五本真的滿多的

那以上就是 Hanne 覺得還不錯的電子書借閱網站啦！無聊的時候看書充實自己也是滿不錯的選擇啦！防疫的同時又可以增加自己的腦子，想一想是不是滿划算的呢哈哈！重點還不用錢啊！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖書館 電子書 疫情 新型冠狀病毒

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