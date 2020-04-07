燒毀基地台防疫？YouTube將5G網路與病毒傳播相關影片下架

在此波新型冠狀病毒疫情持續加劇之下，英國地區不少民眾竟然也開始聽信地方電台播報內容，認為5G網路基地台是新型冠狀病毒傳播媒介，因而縱火燒毀位於伯明翰地區的多座網路基地台，甚至出現辱罵或攻擊架設基地台工作人員的情況。

而在此情況下，YouTube也開始將提倡病毒傳播與5G網路基地台相關影片內容下架，並且以內容未經醫學正實作為警告，避免此類假新聞影片內容持續影響眾人情緒。

在此類影響開始發生後，英國文化大臣Oliver Dowden不僅僅及對外發出澄清聲明，並且也與Facebook、Twitter、Google在內業者開會討論，呼籲這些業者將相關假新聞內容予以移除、限制，避免這些內容加劇影響防疫，或是造成更大問題發生。

由於對於疫情恐慌，往往會造成正常情況判斷能力情況，例如因為疫情影響造成大量物資囤積，或是相信偏方可以治療病況，甚至相信地方電台陳述病毒會以5G網路訊號為媒介，直接送到人們肺部產生影響的誇張說法。

而為了避免此類假消息造成更多社會恐懼與動盪不安，目前包含Facebook、Twitter、Google等業者也都開始在旗下服務平台擴大事實查驗機制，同時也呼籲使用者避免相信網路上不實謠言。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》