Airbnb提撥2.5億美元補償合作房東因疫情取消預訂所產生損失

日前宣布開放在3月14日至4月14間預訂的住宿與體驗活動均可退費，Airbnb稍早宣布將提撥2.5億美元作為合作房東在此期間所產生虧損。

雖然日前宣佈可因應新型冠狀病毒疫情影響，同意讓原本在3月14日至4月14間預訂的住宿與體驗活動免費退款，但部分合作房東可能因為接受預訂，卻在後續提供退費時產生額外損失，導致不少合作房東對此不滿。

因此在稍早由Airbnb執行長Brian Chesky公開信件中，表示將會提撥2.5億美元協助補貼合作房東在此期間所產生虧損。

其中，每名合作房東將可獲得退訂金額的25%比例作為補償，預計會在4月初透過信件向合作房東告知具體細節，另一方面也因應目前疫情擴大，將可接受退費日期範圍延長至5月31日，而未來也會依照接下來的疫情狀況，評估是否讓消費者能取消更晚之後的訂房預約。

在此之前，Airbnb表示因應疫情影響，將在今年6月1日以前提供免收3%比例的平台服務費，同時也計畫針對願意提供全額退費的房東給予獎勵，例如藉由全新促銷活動或推廣內容，協助這些房東所提供住房資源更容易被使用者挖掘、預訂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》