快訊

連假墾丁人潮湧現 急診醫擔憂「一個月後恐怖下場」

今明兩天北台偏濕涼 明午後起慎防較大雨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與TikTok對抗！YouTube計畫推出「Shorts」短影片服務

聯合新聞網 / 楊又肇

繼Facebook推出旗下短影片服務「Lasso」，藉此與TikTok (海外版抖音)在內短影片服務對抗之後，YouTube似乎也計畫推出名為「Shorts」的短影片服務，同樣也會鎖定TikTok作為主要競爭對手。

不過，「Shorts」似乎會直接整合在AndroidiOS平台的YouTube app內，而不是以獨立app形式提供使用，其中更會透過YouTube Music授權音樂內容提供使用者編輯使用，並且讓短影片內容更為活潑。

由於本身擁有豐富影音內容素材，YouTube或許將能藉由「Shorts」服務吸引更多短影片內容創作者使用，同時從YouTube目前每月活躍用戶人數已經超過20億，預期將能推動更多短影片內容產生。

而TikTok快速增長，並且吸引更多使用者加入，顯然也開始對YouTube、Facebook在內服務產生一定影響，因此才讓這些早期投入以影音內容連接社群互動的業者開始構思相同或類似服務，並且以此避免使用人數流失，同時也能增加更多新用戶人數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok 抖音 YouTube Android iOS APP

延伸閱讀

Google推出短影片「Tangi」App：讓你60秒Get新技能

「抖音」等50多款熱門APP 遭爆利用iPhone資安漏洞偷看「複製貼上」內容

新北拍新住民7語防疫教學短片 還可轉傳給母國親朋

「姊的時代」破6億點閱 Vidol稱霸 「OTT YouTuber」

相關新聞

與TikTok對抗！YouTube計畫推出「Shorts」短影片服務

繼Facebook推出旗下短影片服務「Lasso」，藉此與TikTok (海外版抖音)在內短影片服務對抗之後，YouTube似乎也計畫推出名為「Shorts」的短影片服務，同樣也會鎖定TikTok作為主要競爭對手。

YouTube推新功能 槓抖音

網路影音平台YouTube據傳今年底前將在應用程式（App）中打造短影片分享功能「Shorts」，以對抗廣受歡迎的後起之秀抖音（TikTok）。

超接地氣！本土成人影音串流「潘朵啦」也宣布免費看片一個月

老司機們...想看高畫質、正版且獨家中文字幕、零廣告？現在有本土好選擇！

疫情衝擊廣告營收 Facebook提撥1億美元助新聞業者

由於新型冠壯病毒影響之下，使得不少公司行號在接下來的營運充滿各種不確定之下，同時也掐緊對外行銷預算，連帶也讓仰賴廣告營收與內容合作營收為主的新聞內容業者受到影響。因此，Facebook稍早宣布將向全球各地區合作新聞內容業者提供1億美元資金，希望藉此協助更多新聞內容業者能順利渡過此波疫情影響。

耶魯大學318年來最紅的課 鼓勵你在疫情之中免費線上參加

位於美國康乃狄克州的常春藤名校耶魯大學（Yale University）創立於 1707 年 10 月，今年已經是該校的第 318 年歷史，在這三百多年悠久歷史中，有一門課竟吸引了全校四分之一的大學生同時登記選課，以「 1,200 人」（大學部全校學生共約 6,000 人）這個壓倒性的紀錄榮登耶魯史上最受歡迎的一門課。

待在家太無聊？ 透過Google搜尋把家中變成AR虛擬動物園

不管是不能出門，還是自我管理減少外出，最近大家待在家的時間都變多了，除了追劇、玩《動物森友會》，還可運用手機裡越來越普及...

新冠肺炎疫情獨缺地方資訊 鄰里社媒瞬間竄紅

全球各國、各城因2019冠狀病毒疾病採取封鎖措施之際，一個超在地化的社交網路發揮鄰里守望相助作用，幫忙採買、拿藥、分享物...

新冠疫情延燒 美資安公司：中國駭客間諜活動劇增

美國網路安全公司火眼（FireEye）今天表示，他們發現疑似中國駭客團體，從今年1月下旬開始發動新一波網路間諜行動，當時...

什麼原因？Facebook流量因疫情暴增 廣告營收卻大幅下滑

雖然因為新型冠狀病毒影響，造成許多人在家工作，使得Facebook旗下服務使用流量大增，卻出現許多市場廣告營收相對下滑情況。

待在家看片！Pornhub免費開放全球Premium一個月

繼義大利之後，成人網站 Pornhub 宣布對全球免費開放 Premium 會員！

「預設畫質不再是高清」社群影音超負荷 Youtube決降畫質

Youtube流量暴增，伺服器超負荷，只好降低畫質。根據報導，Youtube於25日宣布，將把影片的預設畫質從原本的高等清晰度轉為一般清晰度，並將範圍擴展到全世界的用戶。若想要回到高清畫質，必須手動調整。Youtube曾經宣布降低歐洲地區用戶的畫質，以保留頻寬給視訊會議等重要功能，但越來越多人因疫情隔離待在家，Youtube決定將措施擴展到全世界

Google問卷調查用戶健康 助預測新冠肺炎疫情

Alphabet公司旗下谷歌（Google）今天表示，應美國卡內基美隆大學要求，過去3天來調查一些用戶的健康狀況，目標是...

熱門新聞

台幣12000元起！傳iPhone SE2最快今晚開始預售 預計有白黑紅三色、三種容量

最新款平價iPhone要來了？指紋辨識Home鍵可能再回歸

說明影片曝光！蘋果將推出新款追蹤定位配件AirTags

果粉獨享？蘋果收購精準預測天候狀態服務Dark Sky 安卓版本隨即下架

爆紅視訊軟體Zoom連傳安全漏洞 創辦人致歉

Facebook正式推出桌機版Messenger獨立app

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。