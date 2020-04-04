與TikTok對抗！YouTube計畫推出「Shorts」短影片服務

繼Facebook推出旗下短影片服務「Lasso」，藉此與TikTok (海外版抖音)在內短影片服務對抗之後，YouTube似乎也計畫推出名為「Shorts」的短影片服務，同樣也會鎖定TikTok作為主要競爭對手。

不過，「Shorts」似乎會直接整合在Android或iOS平台的YouTube app內，而不是以獨立app形式提供使用，其中更會透過YouTube Music授權音樂內容提供使用者編輯使用，並且讓短影片內容更為活潑。

由於本身擁有豐富影音內容素材，YouTube或許將能藉由「Shorts」服務吸引更多短影片內容創作者使用，同時從YouTube目前每月活躍用戶人數已經超過20億，預期將能推動更多短影片內容產生。

而TikTok快速增長，並且吸引更多使用者加入，顯然也開始對YouTube、Facebook在內服務產生一定影響，因此才讓這些早期投入以影音內容連接社群互動的業者開始構思相同或類似服務，並且以此避免使用人數流失，同時也能增加更多新用戶人數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》