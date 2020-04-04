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故意劇透！Netflix戶外爆雷廣告「呼籲」影迷減少非必要外出

聯合新聞網 / 楊又肇

為了減少眾人在目前新型冠狀病毒疫情擴大情況下非必要外出情況，Netflix開始透過各種充滿爆雷廣告，讓影迷為了避免外出時不慎被劇透，進而減少外出念頭。

當然，僅只是透過爆雷廣告內容並不足以阻止眾人外出，但Netflix還是希望能透過這樣的幽默作法，呼籲盡量減少不必要的外出，避免造成意外感染病毒情況，甚至可以待在家裡好好觀看Netflix收錄影片內容，或是一口氣觀看多部Netflix原創作品。

而在近期疫情擴散情況下，使得越來越多人在家時間增加，同時也連帶地讓Netflix在內網路服務使用比例增加，因此也造成網路流量負擔增加情況。為了確保服務品質流暢，Netflix稍早也宣布比照亞馬遜、YouTube或Facebook，透過將影片畫質降低至720P以下，藉此減少串流影音內容整體佔用頻寬。

透過先在疫情影響較大的義大利與西班牙地區測試，藉由讓整體網路服務流量減少25%，同時維持相同觀看體驗情況，Netflix認為能在觀看體驗與佔用頻寬表現取得平衡，因此也將此磨事務至到歐洲其他地區，並且套用至英國地區。

不過，在疫情持續升溫情況下，Netflix將在未來30天內暫時移除歐洲地區可透過最高頻寬串流最高畫質選項，意味使用者依然能選擇以最高畫質觀看，但最高串流使用頻寬將會被暫時限制，但使用者依然能選擇其次畫質進行串流播放，藉此維持一定觀看品質。

至於台灣地區也已經在3月30日晚間11點59分後進行調整，Netflix強調不會影響使用者最高觀看畫質，但仍有可能因為最高頻寬串流限制影響觀看流暢度。

Netflix表示，由於疫情影響關係，使得不少人停留在家時間拉長，因此也讓網路使用流量需求大幅增加，不僅需要支撐停留在家的娛樂等上網使用需求，同時也包含許多必須在家工作、上課情況，但是並非多數地區網路資源均足以支撐短時間內額外增加的流量需求。

因此在此情況下，Netflix採取措施會先針對網路資源不足地區限制影音串流佔用流量，若當地網路資源充足則會維持正常串流流量運作，藉此在疫情影響之下，讓網路服務業者提供網路頻寬能被更有效利用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 廣告 在家工作 Netflix

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