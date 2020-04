故意劇透！Netflix戶外爆雷廣告「呼籲」影迷減少非必要外出

為了減少眾人在目前新型冠狀病毒疫情擴大情況下非必要外出情況,Netflix開始透過各種充滿爆雷廣告,讓影迷為了避免外出時不慎被劇透,進而減少外出念頭。

當然,僅只是透過爆雷廣告內容並不足以阻止眾人外出,但Netflix還是希望能透過這樣的幽默作法,呼籲盡量減少不必要的外出,避免造成意外感染病毒情況,甚至可以待在家裡好好觀看Netflix收錄影片內容,或是一口氣觀看多部Netflix原創作品。

而在近期疫情擴散情況下,使得越來越多人在家時間增加,同時也連帶地讓Netflix在內網路服務使用比例增加,因此也造成網路流量負擔增加情況。為了確保服務品質流暢,Netflix稍早也宣布比照亞馬遜、YouTube或Facebook,透過將影片畫質降低至720P以下,藉此減少串流影音內容整體佔用頻寬。

Spoiler alert:

A Netflix spec ad that encourages people to stay home by putting up billboards of spoilers from their original programming pic.twitter.com/eG3viWvS69

— Matthew Kobach (but staying home) (@mkobach) March 26, 2020