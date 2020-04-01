超接地氣！本土成人影音串流「潘朵啦」也宣布免費看片一個月

日前為因應武漢肺炎疫情，全球知名成人串流 Pornhub 宣布開放 30 天免費使用付費服務 Pornhub Premium。而台灣廠商也不漏氣，本土合法成人影音串流「潘朵啦移動享樂」祭出了免費 VIP 會員服務，只要線上註冊會員，即日起至四月底可以線上看到飽，並享有上千部高畫質、正版且獨家中文字幕、零廣告的成人影片。

潘朵啦強調，平台供應大量且高畫質的日本正版 AV，片源來自 SOD、DMM…等一流廠商，並能搭配方便操作的手機介面、流暢的看片速度與獨家中文字幕。不過經筆者試用，發現搜尋功能也不錯，劇情類型或女優特色等關鍵條件搜索相當齊全。

但潘朵啦目前只能支援手機、平板等行動 web 播放影片，沒有桌面版也沒有 app；不過若想在大螢幕觀賞還是有辦法的，像筆者就成功在 iPhone 環境裡用「Video Stream for Chromcast」app 投到電視上觀看。

俗稱「危機就是轉機」，現在包括 Pornhub 在內有不少網路業者推出免費方案，就是看準大家在疫情好好在家期間，用相對低的獲客成本好好讓大家體驗一番，行銷並提升自己的上線率；看來這次潘朵啦也是採用這套策略，有興趣的讀者不妨看看《Pornhub 為什麼要送免費會員？從獲客成本及免費策略看商業邏輯》一文吧！

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》