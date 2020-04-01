快訊

美國航母羅斯福號出現疫情 艦長寫信求援！

今起搭雙鐵、客運強制戴口罩 交通部：不配合依法開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊廣告營收 Facebook提撥1億美元助新聞業者

聯合新聞網 / 楊又肇

由於新型冠壯病毒影響之下，使得不少公司行號在接下來的營運充滿各種不確定之下，同時也掐緊對外行銷預算，連帶也讓仰賴廣告營收與內容合作營收為主的新聞內容業者受到影響。因此，Facebook稍早宣布將向全球各地區合作新聞內容業者提供1億美元資金，希望藉此協助更多新聞內容業者能順利渡過此波疫情影響。

從市調機構eMarketer整理數據顯示，對於全球媒體廣告支出預算成長預測下修3%比例，同時路透新聞更報導指出在新型冠狀病毒疫情影響之下，美國地區廣告業務營收至少虧損數十億美元規模。

就先前Google、Facebook說法，更預期在目前疫情影響之下，造成廣告投放比例減少，因此雖然整體使用流量因越來越多人在家工作，或是在家隔離而增加，但是在網路廣告營收部分預期會明顯下滑。而同樣爭取網路廣告預算，以及透過流量換取廣告分潤獲取營收的新聞業者，一樣也面臨相同影響。

而本身與新聞內容業者有深度合作模式的Facebook，過去便曾由本身平台擴展新聞內容曝光效益，並且藉由Facebook廣告內容獲取分潤，更在先前承諾於未來三年內投資3億美元，藉此協助新聞內容業者增加更多數位內容訂閱人數。此次宣布額外投資1億美元資金，藉此協助新聞內容業者渡過難關，意味Facebook希望藉此加深與新聞內容業者合作關係。

在此次提撥1億美元中，其中2500萬美元將藉由Facebook新聞計畫 (Journalism Project)協助在地新聞內容業者，例如上週開始便開始向美國與加拿大境內50個新聞業者提供5000美元資金，用於彌補因疫情產生「損失」。另外7500萬美元則會以其他營銷項目支出名義，向全球新聞業者捐助。

部分獲取資金的新聞內容業者，有部分是以此作為廣告或訂閱費用營收，例如美國南卡羅萊納州境內發行的《信使郵報 (The Post and Courier)》便基於此資金，對外免費開放瀏覽所有與新型冠狀病毒疫情相關新聞內容，而密蘇里州境內報紙《Southeast Missourian》則藉由此筆資金採購設備，讓記者能更方便在家遠距工作。

除此之外，Facebook同時也透過旗下人力盡可能過濾新型冠狀病毒相關假消息，以及各類誇大標榜可對抗新型冠狀病毒的產品廣告，同時也提撥廣告板位協助世界衛生組織 (WHO)等單位宣導防疫措施。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 疫情 新型冠狀病毒 Facebook 新冠肺炎

延伸閱讀

佩琪50萬元花光光 柯文哲Line＠官方帳號悄熄燈號

承認有傳播風險！大陸衛健委曝無症狀感染者有3特性

eBay協助跨境電商賣家 減少疫情對物流與信用評等衝擊

一件襯衫／愛妻罹癌過世 癡情夫寫1012封信與她告別

相關新聞

超接地氣！本土成人影音串流「潘朵啦」也宣布免費看片一個月

老司機們...想看高畫質、正版且獨家中文字幕、零廣告？現在有本土好選擇！

疫情衝擊廣告營收 Facebook提撥1億美元助新聞業者

由於新型冠壯病毒影響之下，使得不少公司行號在接下來的營運充滿各種不確定之下，同時也掐緊對外行銷預算，連帶也讓仰賴廣告營收與內容合作營收為主的新聞內容業者受到影響。因此，Facebook稍早宣布將向全球各地區合作新聞內容業者提供1億美元資金，希望藉此協助更多新聞內容業者能順利渡過此波疫情影響。

耶魯大學318年來最紅的課 鼓勵你在疫情之中免費線上參加

位於美國康乃狄克州的常春藤名校耶魯大學（Yale University）創立於 1707 年 10 月，今年已經是該校的第 318 年歷史，在這三百多年悠久歷史中，有一門課竟吸引了全校四分之一的大學生同時登記選課，以「 1,200 人」（大學部全校學生共約 6,000 人）這個壓倒性的紀錄榮登耶魯史上最受歡迎的一門課。

待在家太無聊？ 透過Google搜尋把家中變成AR虛擬動物園

不管是不能出門，還是自我管理減少外出，最近大家待在家的時間都變多了，除了追劇、玩《動物森友會》，還可運用手機裡越來越普及...

新冠肺炎疫情獨缺地方資訊 鄰里社媒瞬間竄紅

全球各國、各城因2019冠狀病毒疾病採取封鎖措施之際，一個超在地化的社交網路發揮鄰里守望相助作用，幫忙採買、拿藥、分享物...

新冠疫情延燒 美資安公司：中國駭客間諜活動劇增

美國網路安全公司火眼（FireEye）今天表示，他們發現疑似中國駭客團體，從今年1月下旬開始發動新一波網路間諜行動，當時...

什麼原因？Facebook流量因疫情暴增 廣告營收卻大幅下滑

雖然因為新型冠狀病毒影響，造成許多人在家工作，使得Facebook旗下服務使用流量大增，卻出現許多市場廣告營收相對下滑情況。

待在家看片！Pornhub免費開放全球Premium一個月

繼義大利之後，成人網站 Pornhub 宣布對全球免費開放 Premium 會員！

「預設畫質不再是高清」社群影音超負荷 Youtube決降畫質

Youtube流量暴增，伺服器超負荷，只好降低畫質。根據報導，Youtube於25日宣布，將把影片的預設畫質從原本的高等清晰度轉為一般清晰度，並將範圍擴展到全世界的用戶。若想要回到高清畫質，必須手動調整。Youtube曾經宣布降低歐洲地區用戶的畫質，以保留頻寬給視訊會議等重要功能，但越來越多人因疫情隔離待在家，Youtube決定將措施擴展到全世界

Google問卷調查用戶健康 助預測新冠肺炎疫情

Alphabet公司旗下谷歌（Google）今天表示，應美國卡內基美隆大學要求，過去3天來調查一些用戶的健康狀況，目標是...

畫質變差了？IG、臉書因應在家工作 降串流品質減網路塞車

新冠肺炎疫情漸漸蔓延到拉丁美洲，為減緩拉美網路塞車狀況，全球最大社群媒體臉書複製歐洲實施的措施，降低臉書與旗下社群平台I...

比Google翻譯更自然流暢有人味！DeepL 翻譯器新增中文日文

我在一年多前介紹過 DeepL Translator 免費線上翻譯服務，當時只支援英語、德語、法語、西班牙語、義大利語、荷蘭語和波蘭語，近期終於加入中文和日文選項。這是一家專注於開發翻譯工具的德國公司，主打使用人工智慧技術進行自動化翻譯，相較於 Google 翻譯或 Bing 翻譯工具（Microsoft Translator）來說有更自然流暢的語意，很像人工翻譯而非機器翻譯的感覺，在操作上也和其他線上翻譯工具一樣簡單直覺。

熱門新聞

全新平價iPhone 9保護殼提前現身！最快4月3號開賣

哈伯望遠鏡三十歲了！上NASA網站找出你生日拍的太空照

8個不該買《動物森友會》的理由？ 網友直言：不適合速食玩家

小米米粉節4月1日起先領現金券 11款新品、百款降價快搶購

9個蘋果裝置實用小技巧 讓你在家工作也能展現神效率

市值超車美國航空業！Zoom為何躍升當今重要軟體 五個原因告訴你

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。