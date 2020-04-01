疫情衝擊廣告營收 Facebook提撥1億美元助新聞業者

由於新型冠壯病毒影響之下，使得不少公司行號在接下來的營運充滿各種不確定之下，同時也掐緊對外行銷預算，連帶也讓仰賴廣告營收與內容合作營收為主的新聞內容業者受到影響。因此，Facebook稍早宣布將向全球各地區合作新聞內容業者提供1億美元資金，希望藉此協助更多新聞內容業者能順利渡過此波疫情影響。

從市調機構eMarketer整理數據顯示，對於全球媒體廣告支出預算成長預測下修3%比例，同時路透新聞更報導指出在新型冠狀病毒疫情影響之下，美國地區廣告業務營收至少虧損數十億美元規模。

就先前Google、Facebook說法，更預期在目前疫情影響之下，造成廣告投放比例減少，因此雖然整體使用流量因越來越多人在家工作，或是在家隔離而增加，但是在網路廣告營收部分預期會明顯下滑。而同樣爭取網路廣告預算，以及透過流量換取廣告分潤獲取營收的新聞業者，一樣也面臨相同影響。

而本身與新聞內容業者有深度合作模式的Facebook，過去便曾由本身平台擴展新聞內容曝光效益，並且藉由Facebook廣告內容獲取分潤，更在先前承諾於未來三年內投資3億美元，藉此協助新聞內容業者增加更多數位內容訂閱人數。此次宣布額外投資1億美元資金，藉此協助新聞內容業者渡過難關，意味Facebook希望藉此加深與新聞內容業者合作關係。

在此次提撥1億美元中，其中2500萬美元將藉由Facebook新聞計畫 (Journalism Project)協助在地新聞內容業者，例如上週開始便開始向美國與加拿大境內50個新聞業者提供5000美元資金，用於彌補因疫情產生「損失」。另外7500萬美元則會以其他營銷項目支出名義，向全球新聞業者捐助。

部分獲取資金的新聞內容業者，有部分是以此作為廣告或訂閱費用營收，例如美國南卡羅萊納州境內發行的《信使郵報 (The Post and Courier)》便基於此資金，對外免費開放瀏覽所有與新型冠狀病毒疫情相關新聞內容，而密蘇里州境內報紙《Southeast Missourian》則藉由此筆資金採購設備，讓記者能更方便在家遠距工作。

除此之外，Facebook同時也透過旗下人力盡可能過濾新型冠狀病毒相關假消息，以及各類誇大標榜可對抗新型冠狀病毒的產品廣告，同時也提撥廣告板位協助世界衛生組織 (WHO)等單位宣導防疫措施。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》