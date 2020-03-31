耶魯大學318年來最紅的課 鼓勵你在疫情之中免費線上參加

根據實際修到課的幸運學生表示，〈心理學和好的生活〉並不是一個輕易能拿高分的涼課，譬如實際要做到「減少使用社交媒體」就是非常難的事情！

位於美國康乃狄克州的常春藤名校耶魯大學（Yale University）創立於 1707 年 10 月，今年已經是該校的第 318 年歷史，在這三百多年悠久歷史中，有一門課竟吸引了全校四分之一的大學生同時登記選課，以「 1,200 人」（大學部全校學生共約 6,000 人）這個壓倒性的紀錄榮登耶魯史上最受歡迎的一門課。

這門課，不是金融、不是 MBA 、不是程式、更不是創業，它是一堂心理學的課——耶魯心理學系教授 Laurie Santos 博士在 2018 年春季學期新開設的課程〈心理學和好的生活〉（Psychology and the Good Life）。

Laurie Santos 這堂課屢屢被大學生塞爆，即使抽籤沒中沒選到課、就算要站在走道，仍然堅持到課旁聽，實在太受歡迎……耶魯大學火速在 2018 年 3 月就將這門課放上了線上平台，讓所有想聽課的人都可以在 Coursera 上面選修。

這還滿佛心的，畢竟耶魯大學身為傳統名校、常春藤中的常春藤，在申請審核上面比其他常春藤名校還重視血統，所以更難申請，且一年學費高達 $42,300 美金，實在不是尋常人能夠就讀的一間大學。

況且，以這門課熱門的程度，就算順利進入耶魯就讀，還是很難搶到課啊……

而這門課的線上版本，改名叫做〈身心健康的科學〉（The Science of Well-Being），也成為 Coursera 平台上非常受歡迎、且獲得學生非常高評價的課程。

至截稿為止共有 153 萬人選修，共獲得 4,218 筆評分、平均高達 4.9 顆星，且 97% 的使用者都對此課程按讚、只有 3% 按「踩」。

重點是，目前這門課開放免費旁聽，而且所有課程材料都可以閱讀喔！而若想真正參與課程的話，繳交 $49 美金的費用即可參與課程討論、繳交作業並由助教批改，順利的話在本學期結束後即可獲得課程認證。

本學期的課程今天（3 月 30 日）開始喔，想參與的人要趕快報名！

授課老師 Laurie Santos 博士很快地在 Coursera 平台上成為頂尖師資（Top Instructor），最後她更上遍了美國各大電視台，接受專訪並分享「幸福快樂的秘訣」：

寫感恩清單 每天晚上睡滿八個小時，持續一周 每天冥想10分鐘 減少使用社交媒體的時間 多和家人朋友建立真實聯繫，花時間相處

根據實際修到課的幸運學生表示，〈心理學和好的生活〉並不是一個輕易能拿高分的涼課，譬如實際要做到「減少使用社交媒體」就是非常難的事情！

在兩週前，也有一個最新的視訊訪談，由 PBS 製作，請 Laurie Santos 教授分享如何在武漢肺炎疫情之中，不要感到那麼地寂寞且孤立。

她說，你的實體可以在家隔離、不需要在精神上也自我隔離，有那麼多科技工具可以善用，來跟我們關心的人們保持聯繫，比如她自己就跟異地的朋友約好透過視訊一起做晚餐。

Santos 教授還額外經營了一個 Podcast 名叫「 The Happiness Lab」，裡頭也特別因武漢肺炎新增了 4 個特輯組合成的「 Coronavirus Bonus」，鼓勵大家可以點這裡去聽聽看！

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》