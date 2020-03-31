快訊

持槍轟保全 板信大直分行搶匪桃園龍潭落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶魯大學318年來最紅的課 鼓勵你在疫情之中免費線上參加

聯合新聞網 / INSIDE
YALE UNIVERSITY OPAC
YALE UNIVERSITY OPAC

根據實際修到課的幸運學生表示，〈心理學和好的生活〉並不是一個輕易能拿高分的涼課，譬如實際要做到「減少使用社交媒體」就是非常難的事情！

位於美國康乃狄克州的常春藤名校耶魯大學（Yale University）創立於 1707 年 10 月，今年已經是該校的第 318 年歷史，在這三百多年悠久歷史中，有一門課竟吸引了全校四分之一的大學生同時登記選課，以「 1,200 人」（大學部全校學生共約 6,000 人）這個壓倒性的紀錄榮登耶魯史上最受歡迎的一門課。

這門課，不是金融、不是 MBA 、不是程式、更不是創業，它是一堂心理學的課——耶魯心理學系教授 Laurie Santos 博士在 2018 年春季學期新開設的課程〈心理學和好的生活〉（Psychology and the Good Life）。

Laurie Santos 這堂課屢屢被大學生塞爆，即使抽籤沒中沒選到課、就算要站在走道，仍然堅持到課旁聽，實在太受歡迎……耶魯大學火速在 2018 年 3 月就將這門課放上了線上平台，讓所有想聽課的人都可以在 Coursera 上面選修。

這還滿佛心的，畢竟耶魯大學身為傳統名校、常春藤中的常春藤，在申請審核上面比其他常春藤名校還重視血統，所以更難申請，且一年學費高達 $42,300 美金，實在不是尋常人能夠就讀的一間大學。

況且，以這門課熱門的程度，就算順利進入耶魯就讀，還是很難搶到課啊……

而這門課的線上版本，改名叫做〈身心健康的科學〉（The Science of Well-Being），也成為 Coursera 平台上非常受歡迎、且獲得學生非常高評價的課程。

至截稿為止共有 153 萬人選修，共獲得 4,218 筆評分、平均高達 4.9 顆星，且 97% 的使用者都對此課程按讚、只有 3% 按「踩」。

重點是，目前這門課開放免費旁聽，而且所有課程材料都可以閱讀喔！而若想真正參與課程的話，繳交 $49 美金的費用即可參與課程討論、繳交作業並由助教批改，順利的話在本學期結束後即可獲得課程認證。

本學期的課程今天（3 月 30 日）開始喔，想參與的人要趕快報名！

授課老師 Laurie Santos 博士很快地在 Coursera 平台上成為頂尖師資（Top Instructor），最後她更上遍了美國各大電視台，接受專訪並分享「幸福快樂的秘訣」：

寫感恩清單

每天晚上睡滿八個小時，持續一周

每天冥想10分鐘

減少使用社交媒體的時間

多和家人朋友建立真實聯繫，花時間相處

根據實際修到課的幸運學生表示，〈心理學和好的生活〉並不是一個輕易能拿高分的涼課，譬如實際要做到「減少使用社交媒體」就是非常難的事情！

在兩週前，也有一個最新的視訊訪談，由 PBS 製作，請 Laurie Santos 教授分享如何在武漢肺炎疫情之中，不要感到那麼地寂寞且孤立。

她說，你的實體可以在家隔離、不需要在精神上也自我隔離，有那麼多科技工具可以善用，來跟我們關心的人們保持聯繫，比如她自己就跟異地的朋友約好透過視訊一起做晚餐。

Santos 教授還額外經營了一個 Podcast 名叫「 The Happiness Lab」，裡頭也特別因武漢肺炎新增了 4 個特輯組合成的「 Coronavirus Bonus」，鼓勵大家可以點這裡去聽聽看！

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

社交 大學生 肺炎 疫情 創業

延伸閱讀

耶魯大學爆首例新冠肺炎確診 本學期全採線上授課

日本疫情嚴峻凸顯表面乾淨假象？ 網指出關鍵：政府問題

防疫資訊更友善！北市推線上圖文易讀版　

慢性病患得武肺、流感 多重症且死亡風險高？

相關新聞

耶魯大學318年來最紅的課 鼓勵你在疫情之中免費線上參加

位於美國康乃狄克州的常春藤名校耶魯大學（Yale University）創立於 1707 年 10 月，今年已經是該校的第 318 年歷史，在這三百多年悠久歷史中，有一門課竟吸引了全校四分之一的大學生同時登記選課，以「 1,200 人」（大學部全校學生共約 6,000 人）這個壓倒性的紀錄榮登耶魯史上最受歡迎的一門課。

待在家太無聊？ 透過Google搜尋把家中變成AR虛擬動物園

不管是不能出門，還是自我管理減少外出，最近大家待在家的時間都變多了，除了追劇、玩《動物森友會》，還可運用手機裡越來越普及...

新冠肺炎疫情獨缺地方資訊 鄰里社媒瞬間竄紅

全球各國、各城因2019冠狀病毒疾病採取封鎖措施之際，一個超在地化的社交網路發揮鄰里守望相助作用，幫忙採買、拿藥、分享物...

新冠疫情延燒 美資安公司：中國駭客間諜活動劇增

美國網路安全公司火眼（FireEye）今天表示，他們發現疑似中國駭客團體，從今年1月下旬開始發動新一波網路間諜行動，當時...

什麼原因？Facebook流量因疫情暴增 廣告營收卻大幅下滑

雖然因為新型冠狀病毒影響，造成許多人在家工作，使得Facebook旗下服務使用流量大增，卻出現許多市場廣告營收相對下滑情況。

待在家看片！Pornhub免費開放全球Premium一個月

繼義大利之後，成人網站 Pornhub 宣布對全球免費開放 Premium 會員！

「預設畫質不再是高清」社群影音超負荷 Youtube決降畫質

Youtube流量暴增，伺服器超負荷，只好降低畫質。根據報導，Youtube於25日宣布，將把影片的預設畫質從原本的高等清晰度轉為一般清晰度，並將範圍擴展到全世界的用戶。若想要回到高清畫質，必須手動調整。Youtube曾經宣布降低歐洲地區用戶的畫質，以保留頻寬給視訊會議等重要功能，但越來越多人因疫情隔離待在家，Youtube決定將措施擴展到全世界

Google問卷調查用戶健康 助預測新冠肺炎疫情

Alphabet公司旗下谷歌（Google）今天表示，應美國卡內基美隆大學要求，過去3天來調查一些用戶的健康狀況，目標是...

畫質變差了？IG、臉書因應在家工作 降串流品質減網路塞車

新冠肺炎疫情漸漸蔓延到拉丁美洲，為減緩拉美網路塞車狀況，全球最大社群媒體臉書複製歐洲實施的措施，降低臉書與旗下社群平台I...

比Google翻譯更自然流暢有人味！DeepL 翻譯器新增中文日文

我在一年多前介紹過 DeepL Translator 免費線上翻譯服務，當時只支援英語、德語、法語、西班牙語、義大利語、荷蘭語和波蘭語，近期終於加入中文和日文選項。這是一家專注於開發翻譯工具的德國公司，主打使用人工智慧技術進行自動化翻譯，相較於 Google 翻譯或 Bing 翻譯工具（Microsoft Translator）來說有更自然流暢的語意，很像人工翻譯而非機器翻譯的感覺，在操作上也和其他線上翻譯工具一樣簡單直覺。

LINE訊息無法傳送 初步查證為電信網路異常

通訊軟體LINE今天上午傳出當機，包括電腦版和手機版都發生訊息無法傳送的問題，狀況時好時壞；根據LINE初步查證，可能是...

台大創創 x UDN 垂直加速器 尋找合作新創團隊

聯合報系及台大創創中心宣布最新的「垂直加速器」合作計畫，因應數位浪潮與5G時代來臨，將採用「開放式創新」（Open Innovation）策略，邀請對「熟齡健身」及「健康照護」主題有興趣的新創團隊，共同開發並推動可行的商業模式。

熱門新聞

全新平價iPhone 9保護殼提前現身！最快4月3號開賣

取代原本Office 365 微軟揭曉全新Microsoft 365訂閱式服務

前台灣微軟總經理邵光華 證實加入帶領Google Cloud業務

小米米粉節4月1日起先領現金券 11款新品、百款降價快搶購

Zoom iOS App被踢爆擅自與Facebook分享使用者隱私 官方緊急宣布更新

華為揭曉效能對比S855的Kirin 820 5G 同樣來自台積電7nm製程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。