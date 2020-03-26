什麼原因？Facebook流量因疫情暴增 廣告營收卻大幅下滑

雖然因為新型冠狀病毒影響，造成許多人在家工作，使得Facebook旗下服務使用流量大增，卻出現許多市場廣告營收相對下滑情況。

由於新型冠狀病毒影響，使得不少非必要的市場消費意願開始降低，進而衝擊諸如手機在內產品消費需求，同時也連帶讓多數廣告行銷業務停滯，因此讓Facebook服務平台上的廣告營收大幅下滑。

另一方面，受到多數員工必須在家中工作，使得Facebook旗下諸多服務維護也受到影響，使得近期雖然使用流量大增，廣告營收反而呈現下滑，甚至因為流量超出預期負荷量，使得Facebook必須將特定市場所提供服務內的影片串流位元率調低，避免過大使用流量影響服務運作效率。

依照Facebook公布數據，在諸多新型冠狀病毒疫情影響較大的國家地區中，過去一個月內的訊息傳遞總量增加將近50%，同時部分地區透過Messenger、WhatsApp進行的語音或視訊通訊比例更呈現倍數成長，同時包含Facebook、Instagram在內服務也均呈現明顯增長，例如義大利地區的Facebook服務使用流量便增加約70%，透過Messenger的群組通話功能更增加高達1000%。

除了Facebook，包含Google在內透過網路廣告曝光獲取營收的企業，同樣也面臨服務使用流量增加，但廣告營收卻呈現下滑現象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》