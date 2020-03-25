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待在家看片！Pornhub免費開放全球Premium一個月
繼義大利之後，成人網站 Pornhub 宣布對全球免費開放 Premium 會員！
知名成人網站 Pornhub 的付費會員 Pornhub Premium 宣布，接下來對全球開放 30 天免費使用。
從 3/24 開始一個月，使用者可以免費到「居家隔離入口網頁」登入，享受 Premium 會員。
因應武漢肺炎疫情，Pornhub 先前宣布義大利、法國等宣布隔離的地區免費提供原價月費 9.99 美元的 Premium 會員一個月。
Pornhub 在公告中提到，為了疫情下全球近十億待在家隔離的人口，他們得伸出援手幫助大家享受度過在家的時光。並且希望藉此提供誘因，讓大家可以待在家裡別亂跑，讓感染曲線可以緩和下來。
除此之外，Pornhub 母公司因應武漢肺炎疫情對經濟造成的衝擊，提供 85%（扣除手續費）的收益給 Pornhub 和 Modelhub 旗下收入受到影響的演員。Pornhub 另捐了 2.5 萬美元給 Sex Workers Outreach Project，幫性工作者們度過武漢肺炎經濟衝擊。
色情產業之外， Pornhub 則捐了 5 萬個醫療口罩給歐美各地的第一線醫護、消防人員，以及 5 萬歐元給歐洲各類機構買口罩。
《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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