「預設畫質不再是高清」社群影音超負荷 Youtube決降畫質

Youtube流量暴增，伺服器超負荷，只好降低畫質。根據報導，Youtube於25日宣布，將把影片的預設畫質從原本的高等清晰度轉為一般清晰度，並將範圍擴展到全世界的用戶。若想要回到高清畫質，必須手動調整。Youtube曾經宣布降低歐洲地區用戶的畫質，以保留頻寬給視訊會議等重要功能，但越來越多人因疫情隔離待在家，Youtube決定將措施擴展到全世界。

保留頻寬給重要用途

根據CNN報導，因越來越多人在家上班或上課，對網路平台的流量壓力是一種挑戰。原本只降低歐洲地區用戶畫質的Youtube，現在決定將預設畫質從高清降為一般，從美東時間週二開始，約在接下來30天內陸續實行，以減緩暴增的流量。但Youtube也表示，雖然預設畫質調低，用戶還是可以手動調整成高畫質。

稍早在19日，影音串流平台Netflix因歐盟的呼籲，希望影音平台可以減少用戶流量，將頻寬保留給視訊會議、通話等重要用途，而Netflix承諾將會在未來30天內，減少歐洲地區用戶流量，以保留約25%的頻寬。Netflix目前已有有1.51億訂閱。

社群影音流量挑戰

CNN也指出，上週Facebook執行長馬克·祖克柏向媒體透露，其平台正面臨前所未有的大量需求，堪比平常只有在新年假期才會出現的「塞車」盛況。

社群平台Instagram則表示，新增了「Stay Home」功能讓用戶在直播時使用，此功能可以讓大家分享在家時都在做什麼，然而因為功能太受歡迎，「差點在功能上線的前幾個小時就塞爆Instagram的流量。」

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