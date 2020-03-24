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畫質變差了？IG、臉書因應在家工作 降串流品質減網路塞車
新冠肺炎疫情漸漸蔓延到拉丁美洲，為減緩拉美網路塞車狀況，全球最大社群媒體臉書複製歐洲實施的措施，降低臉書與旗下社群平台Instagram在拉美的影音串流品質。
數以千計人因俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在家工作，串流影音平台Netflix、Alphabet旗下的YouTube、亞馬遜（Amazon）與迪士尼（Walt Disney）應歐洲聯盟（EU）呼籲降低串流品質以避免網路塞車，臉書（Facebook）昨天宣布跟進。
臉書發言人在聲明中說：「為協助緩解可能的網路塞車問題，我們會暫時降低臉書與Instagram在拉丁美洲的影音位元速率。」
巴西串流平台GloboPlay也宣布今起暫停4K與FullHD高畫質的影音串流，以維護巴西的網路基本建設，同時也讓更多人得以進入網路。
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