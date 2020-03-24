比Google翻譯更自然流暢有人味！DeepL 翻譯器新增中文日文

我在一年多前介紹過 DeepL Translator 免費線上翻譯服務，當時只支援英語、德語、法語、西班牙語、義大利語、荷蘭語和波蘭語，近期終於加入中文和日文選項。這是一家專注於開發翻譯工具的德國公司，主打使用人工智慧技術進行自動化翻譯，相較於 Google 翻譯或 Bing 翻譯工具（Microsoft Translator）來說有更自然流暢的語意，很像人工翻譯而非機器翻譯的感覺，在操作上也和其他線上翻譯工具一樣簡單直覺。

DeepL 翻譯器（DeepL Translator）服務使用獨特的類神經網路架構，透過幾十億次翻譯內文進行訓練，讓演算法可以識別上下文中的單字，藉此產生更為自然順暢的譯文。如果將同一段文章放進不同的翻譯工具，會得出略有差異的翻譯結果， DeepL 翻譯器的字詞在組合上接近真人翻譯的樣貌，閱讀者也較容易理解。

當前 DeepL 翻譯器支援的語言包括英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、義大利語、荷蘭語、波蘭語、俄語、日語和中文，也可上傳、翻譯 Word（.docx）和 PowerPoint（.pptx）文件。目前翻譯出來的中文結果為簡體中文，尚未支援繁體中文，不過繁體中文使用者在瀏覽上應該不會太困難，若有需要，也可使用 Google 翻譯將簡中轉為繁中顯示。

DeepL 翻譯器 https://www.deepl.com/translator

使用教學

STEP 1

開啟 DeepL Translator 翻譯器介面會自動切換為簡體中文，左側是來源內文，貼上後會自動辨識語言，右側為翻譯結果，跟一般我們常用的機器翻譯或線上翻譯看起來差不多。

STEP 2

預設情況下會自動判斷原始內容的語言，如果判斷錯誤可手動從下拉式選單選擇。

DeepL 翻譯器在中文介面預設的翻譯結果採用「中文（簡體）」，尚未支援繁體中文。

如果你要轉換的是 Word 和 PowerPoint 文件，點選左下角的「翻譯文檔」後直接上傳檔案，就不用手動複製、貼上文件內容。

STEP 3

將原始內容複製貼上，DeepL 翻譯器就會快速轉換為使用者選擇的語言，要注意的是翻譯有限制 5000 個字詞，如果超過的話要分次翻譯。

下面兩張圖分別是 Google 翻譯和 Bing 翻譯工具的轉換結果，字裡行間有些許差異，DeepL 翻譯器確實少了一些機器翻譯的味道（即使這幾家目前都已經有非常好的翻譯結果），閱讀起來也很順暢。

STEP 4

翻譯結果右下角有三個按鈕，由左至右分別為複製結果、分享翻譯和另存為文字檔案，如果要將翻譯分享給其他人，按下「分享翻譯」複製 URL 就能以網址方式傳送。

值得一試的三個理由： 1.使用神經網路訓練機器翻譯，讓譯文更自然流暢 2.這次更新支援中文和日文翻譯語言 3.上傳 Word、PowerPoint 文件快速翻譯

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》