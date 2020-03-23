台大創創 x UDN 垂直加速器 尋找合作新創團隊

聯合報系及台大創創中心宣布最新的「垂直加速器」合作計畫，因應數位浪潮與5G時代來臨，將採用「開放式創新」（Open Innovation）策略，邀請對「熟齡健身」及「健康照護」主題有興趣的新創團隊，共同開發並推動可行的商業模式。

為讓更多新創團隊了解合作內容，4月1日下午將有直播活動進一步說明。

即將邁入70周年的聯合報系(United Daily News Group，簡稱UDN)，10多年前開始因應產業轉變，致力推動企業轉型，積極發展數位媒體及多元事業，現在的聯合報系不僅是一個全媒體集團，更包括文創、活動、教育、旅遊、電商等，以媒體服務為核心的多元事業。

不僅自我努力拓展，聯合報系更試圖結合年輕的創新力量，近年已投資超過十個以上的新創事業。此次與台大創創中心合作，將推動結合企業資源的「垂直加速器」、針對特定主題的商業模式進行假設驗證，加速研究發展進程。

雙方此次招募新創團隊的主題有二：

．50+熟齡健身運動相關：場景應用為健身、瑜珈、健身醫療相關。

．失智、癌友健康照護相關：場景應用為失智、癌友健康照護與醫療相關。

相關應用包含但不限於具備智能科技、大數據等新技術；經營課程、社群等內容生態，歡迎各種創新商業模式的方案。

UDN 可能提供新創事業的關鍵企業資源，可於台大創創中心官網進一步了解：

．申請條件：募資階段在A輪以前，或已完成A輪；公司在7 年以下、已擁有產品或具有功能之原型，想驗證商業模式、取得市場成長的新創團隊。

．申請時程：4月13日截止，屆時將進行第一階段評選。2020年7月全案正式開跑，提早申請並錄取，將有機會提早與洽談合作案！

UDN來透可｜TEC Talk with Corporates

．線上活動開放索票中

．時間：4月1日16:00開播，約40分鐘

．與談人：聯合報系總管理處 總經理辦公室主任 何智綺