影／日本年輕人都不用LINE了？女學生受訪掀熱議：早就慢慢脫離

通訊軟體LINE從以前到現在，已經是生活中不可或缺的一部分，距離台灣不遠的日本一樣以使用LINE者居多，然而最近日本傳出LINE日漸式微，特別是年輕族群。

每到世代交替，就會發現許多熟悉的事物已不被年輕人接受，例如人人愛穿的牛仔褲、出門必抓的髮臘、女孩子睡覺穿的長版睡衣等等，日本電視節目《月曜から夜ふかし》以「日本年輕人遠離了那些事物」為頭，到街頭進行訪問，結果遇到一群年輕女學生，竟異口同聲的回答：「LINE！」她們認為LINE已不具必要性，「照片可以用AirDrop傳，想聊天有Instagram可用」。

這段僅僅15秒的訪問，在twitter引起廣大的討論，爭論LINE的時代是否已經過去。不少人十分認同表示自己並未使用，甚至認為「LINE不只難用還會洩露個資」，但也有人認為可以群聊跟免費通話，是願意持續使用LINE的關鍵，還有人回憶以前只能傳簡訊和郵件的時代，覺得「等待回訊」時的期待感很令人懷念。「想用裝飾字發mail」、「LINE可以直接傳照片、訊息，不覺得更優秀嗎」、「學校規定才用這個（LINE）」、「我懂，反正我沒朋友」、「因為害怕所有資料都被LINE取得，一年半前已慢慢脫離，但周遭還是有很多人在用」。有人還趁機推銷其他通訊軟體：「現在是Discord的時代，懂嗎」、「終於到Slack的時代了」。

消息傳至台灣，網友則有不同看法：「覺得IG有夠難用的我大概也是老人家了」、「應該短時間是不會消失啦，而且Line越來越多功能了說，感覺離不開」、「等到公事不被line綁的那一天....很大可能就不會用了」、「又不是每個人都用apple，airdrop怎麼跟android系統傳」。多數人認為LINE在短時間根本不可能會脫離台灣人生活，尤其現在是長輩們使用LINE的全盛時期，要轉移到其他通訊軟體十分費時，不太可能會脫離。