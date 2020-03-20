如何下載 Twitter 影片或 GIF？標記這個帳號就會自動回傳下載鏈結

前段時間比較頻繁使用 Twitter 是因為和 PlayStation Network（簡稱 PSN）連接，可以將打電動的螢幕擷圖或錄影畫面上傳到社群網站，再把影片下載後傳到 IG 限時動態，因為 PSN 還無法連結 Instagram，只能多一個操作步驟。後來發現要將推特上的影片或 GIF 動態圖下載下來真不容易，如同一般社群網站都沒有提供直接下載按鈕，不過可以使用線上工具或 App 取得影片檔案。

如果你想在推特下載看到的影片或 GIF 動畫圖，接下來的這個教學非常簡單易用，透過一個名為 @DownloaderBot 的推特機器人帳號就能做到，依照說明，這個帳號可以協助使用者下載影片，只要在 Twitter 影片或 GIF 圖片下方 tag 它就會回覆下載鏈結，完全不用額外註冊或登入帳號，是不是非常方便呢？

根據以往經驗，要下載 Facebook、Twitter 或 Instagram 影片都必須要將網址複製、貼到下載器才能取得檔案，而這個 @DownloaderBot 推特機器人只要使用者在下方留言標註就會出現，並在幾秒鐘內回覆下載鏈結（當然是它也要看得到的內容才行），點選就能透過下載頁面取得 .mp4 檔案。

Video Downloader Bot https://twitter.com/DownloaderBot

使用教學

STEP 1

開啟 Video Downloader Bot 的 Twitter 帳戶（@DownloaderBot），建議可以加入追蹤，未來要標註時會更方便，依照這個帳戶操作說明，如果有想要下載保存的影片或 gif，它可以幫你解決需求，需要做的就是在下方 tag @DownloaderBot，它會自動回覆使用者下載鏈結。

STEP 2

真的有那麼方便嗎？趕緊來實測一下吧！

找到你要下載的影片或 gif 動態圖，在下方直接回覆 @DownloaderBot ，在推特上使用特殊符號 @ 後面加上使用者 ID 就能標示對方，而對方也會收到通知，果真在標註幾秒鐘後就自動回覆下載鏈結。

STEP 3

點選 Twitter 影片下載網址，連接到 Video Downloader Bot 網站，稍待片刻就會出現影片縮圖和標題，點選影片後會有檢視影片、下載、分享或回到 Twitter 觀看四個按鈕。

其實這個服務也只是幫我們把影片或動畫圖的下載鏈結抓取出來而已，不過用了一個非常簡單的方式，也讓整個流程難度降低不少。

值得一試的三個理由： 1.Twitter 自動化機器人，標註該帳號就會提供影片下載鏈結 2.可以快速下載推特上的影片或 GIF 動態圖 3.操作簡單，無需額外註冊或登入帳號

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》