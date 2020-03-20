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台灣用戶免再等！Facebook 桌面版「夜間模式」上線了

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：Facebook 截圖
Photo Credit：Facebook 截圖

用不慣也別擔心，可以馬上跳出夜間模式或直接切換回經典版 Facebook

自去年 F8 大會宣布之後，Facebook 今天終於陸續上線全新桌面版設計，以及大家期待已久的「夜間模式」囉！

想要調整成新版 Facebook 的讀者，先試試點擊右上角的三角形，然後看「登出」上面有沒有「切換成新版 Facebook」可選，一按下去的話就會進到說明頁與選擇外觀，這時候按下「深色」就可以馬上變成夜間模式了。但用不慣也別擔心，一樣按下右上角三角形，就可以跳出夜間模式或直接切換回經典版 Facebook 了。

Photo Credit：Facebook 截圖
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新版的 Facebook 主要改變了上方功能鍵與搜尋欄，並放大兩側的社團、捷徑、廣告頁面與聯絡人串，讓整體看起來更加簡潔；另外還凸顯了「遊戲」功能鍵在最上方，按下去就會推播電玩遊戲影片或玩遊戲（但玩遊戲目前還不支援新版頁面）。

目前位於台灣的筆者已經可以使用新版頁面了，如果讀者還不能調成夜間模式，官方也表示很快就能更新。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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